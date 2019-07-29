Кортни Кардашьян раскрыла секрет похудения на модной диете



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Кортни Кардашьян instagram.com/kourtneykardash/

40-летняя звезда реалити-шоу второй месяц находится на кетодиете

Кортни Кардашьян поделилась некоторыми секретами питания. Оказывается, звезда уже два месяца соблюдает новый режим и проводит в порядок фигуру с помощью модной кетодиеты.

Она призналась, что изначально ей показалось сложным придерживаться ограничений. По словам звезды, ей приходилось вступать с собой в битву всякий раз, когда она решала что-то съесть. При этом Корни намного проще, чем другим. У нее есть шеф-повар. Он знает, что она придерживается кето и старается готовить для нее правильные и вкусные блюда.

«Он готовил пиццу и чизкейк из цветной капусты. Оба блюда были восхитительными. Они не безмолочные, но иногда это допустимо в моем сражении», - поделилась она.

Она также призналась, что пьет яблочный уксус с водой. «Я добавляю одну или две столовые ложки на стакан воды», – рассказала Кортни.