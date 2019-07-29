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    Шоу-биз

    Кортни Кардашьян раскрыла секрет похудения на модной диете

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    <div class="sel_item">Кортни Кардашьян&nbsp;</div> <div class="sel_item">instagram.com/kourtneykardash/</div> - Кортни Кардашьян раскрыла секрет похудения на модной диете
    Кортни Кардашьян 
    instagram.com/kourtneykardash/

    40-летняя звезда реалити-шоу второй месяц находится на кетодиете

    Кортни Кардашьян поделилась некоторыми секретами питания. Оказывается, звезда уже два месяца соблюдает новый режим и проводит в порядок фигуру с помощью модной кетодиеты.

    Она призналась, что изначально ей показалось сложным придерживаться ограничений. По словам звезды, ей приходилось вступать с собой в битву всякий раз, когда она решала что-то съесть. При этом Корни намного проще, чем другим. У нее есть шеф-повар. Он знает, что она придерживается кето и старается готовить для нее правильные и вкусные блюда.

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    Кортни Кардашьян раскрыла секрет похудения на модной диете
    Кортни Кардашьян раскрыла секрет похудения на модной диете
    Кортни Кардашьян раскрыла секрет похудения на модной диете
    Кортни Кардашьян раскрыла секрет похудения на модной диете
    Кортни Кардашьян раскрыла секрет похудения на модной диете
    Кортни Кардашьян раскрыла секрет похудения на модной диете
    Кортни Кардашьян раскрыла секрет похудения на модной диете
    Кортни Кардашьян раскрыла секрет похудения на модной диете
    Кортни Кардашьян раскрыла секрет похудения на модной диете
    Кортни Кардашьян раскрыла секрет похудения на модной диете
    Кортни Кардашьян раскрыла секрет похудения на модной диете
    Кортни Кардашьян раскрыла секрет похудения на модной диете
    Кортни Кардашьян раскрыла секрет похудения на модной диете
    Кортни Кардашьян раскрыла секрет похудения на модной диете
    Кортни Кардашьян раскрыла секрет похудения на модной диете
    instagram.com/kourtneykardash/

     «Он готовил пиццу и чизкейк из цветной капусты. Оба блюда были восхитительными. Они не безмолочные, но иногда это допустимо в моем сражении», - поделилась она.

    Она также призналась, что пьет яблочный уксус с водой. «Я добавляю одну или две столовые ложки на стакан воды», – рассказала Кортни.

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    Кардашьян
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