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    Шоу-биз

    Кортни Кардашьян в откровенном бикини похвасталась фигурой

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    <div class="sel_item">Кортни Кардашьян&nbsp;</div> <div class="sel_item">instagram.com/kourtneykardash/</div> - Кортни Кардашьян в откровенном бикини похвасталась фигурой
    Кортни Кардашьян 
    instagram.com/kourtneykardash/

    Участница реалити-шоу примерила черное бикини

    40-летняя Кортни Кардашьян похвасталась стройной фигурой в смелом купальнике. Модель призвала фанатов наслаждаться своим телом.Звезда позировала в зеркальной ванной комнате — в отражении поклонники рассмотрели аппетитные формы модели. Кортни дала понять, что намерена провести день на пляже. Она надела бежевую шляпу, чтобы скрыть лицо от солнца.

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    на весь екран згорнути
    Кортни Кардашьян в откровенном бикини похвасталась фигурой
    Кортни Кардашьян в откровенном бикини похвасталась фигурой
    Кортни Кардашьян в откровенном бикини похвасталась фигурой
    Кортни Кардашьян в откровенном бикини похвасталась фигурой
    Кортни Кардашьян в откровенном бикини похвасталась фигурой
    Кортни Кардашьян в откровенном бикини похвасталась фигурой
    Кортни Кардашьян в откровенном бикини похвасталась фигурой
    Кортни Кардашьян в откровенном бикини похвасталась фигурой
    Кортни Кардашьян в откровенном бикини похвасталась фигурой
    Кортни Кардашьян в откровенном бикини похвасталась фигурой
    Кортни Кардашьян в откровенном бикини похвасталась фигурой
    Кортни Кардашьян в откровенном бикини похвасталась фигурой
    Кортни Кардашьян в откровенном бикини похвасталась фигурой
    Кортни Кардашьян в откровенном бикини похвасталась фигурой
    Кортни Кардашьян в откровенном бикини похвасталась фигурой
    Кортни Кардашьян в откровенном бикини похвасталась фигурой
    Кортни Кардашьян в откровенном бикини похвасталась фигурой
    Кортни Кардашьян в откровенном бикини похвасталась фигурой
    Кортни Кардашьян в откровенном бикини похвасталась фигурой
    Кортни Кардашьян в откровенном бикини похвасталась фигурой

    Этот снимок Кардашьян сопроводила мотивационным обращением к девушкам. «Начните свою неделю с уверенной ноты. Научитесь ценить себя и свою фигуру. Будьте уверены в том, что вы прекрасны», — сообщила Кортни.

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    Кардашьян
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