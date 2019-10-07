Кортни Кардашьян в откровенном бикини похвасталась фигурой
Кортни Кардашьян
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Участница реалити-шоу примерила черное бикини
40-летняя Кортни Кардашьян похвасталась стройной фигурой в смелом купальнике. Модель призвала фанатов наслаждаться своим телом.Звезда позировала в зеркальной ванной комнате — в отражении поклонники рассмотрели аппетитные формы модели. Кортни дала понять, что намерена провести день на пляже. Она надела бежевую шляпу, чтобы скрыть лицо от солнца.
Этот снимок Кардашьян сопроводила мотивационным обращением к девушкам. «Начните свою неделю с уверенной ноты. Научитесь ценить себя и свою фигуру. Будьте уверены в том, что вы прекрасны», — сообщила Кортни.
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