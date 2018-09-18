Красная дорожка «Эмми-2018»: лучшие наряды



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70-я ежегодная церемония награждения «Эмми» прошла в понедельник, 17 сентября, в театре Microsoft Theatre в Лос-Анджелесе

В этом году знаменитости не разочаровали выбором одежды, которая выглядела так, будто создана исключительно для красной дорожки и мерцающих огней.

Только недавно завершилась Неделя мода в Нью-Йорке, и топовые дизайнеры одежды переключились на церемонию награждения «Эмми» и превратили ее в еще один показ мод.

Вы только взгляните на Ису Рей, одну из претенденток на главную награду, которая пришла в ошеломительном синем наряде. Достойный наряд для лучшей актрисы. Смотрите парад блестящих людей и их одежды в фотогалереи.

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