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    Шоу-биз

    Красная дорожка «Эмми-2018»: лучшие наряды

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    Красная дорожка «Эмми-2018»: лучшие наряды

    70-я ежегодная церемония награждения «Эмми» прошла в понедельник, 17 сентября, в театре Microsoft Theatre в Лос-Анджелесе

    В этом году знаменитости не разочаровали выбором одежды, которая выглядела так, будто создана исключительно для красной дорожки и мерцающих огней.

    Только недавно завершилась Неделя мода в Нью-Йорке, и топовые дизайнеры одежды переключились на церемонию награждения «Эмми» и превратили ее в еще один показ мод.  

    Вы только взгляните на Ису Рей, одну из претенденток на главную награду, которая пришла в ошеломительном синем наряде. Достойный наряд для лучшей актрисы. Смотрите парад блестящих людей и их одежды в фотогалереи.

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    Красная дорожка «Эмми-2018»: лучшие наряды
    ISSA RAE
    ELLIE KEMPER
    MARSIA MARTIN
    THANDIE NEWTON
    MICHELLE DOCKERY
    NATALIA DYER

    Ранее «Скотч» показывал самые дерзкие наряды звезд на красной дорожке «Эмми»

     

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