Самые рискованные наряды с красной дорожки «Эмми-2018» (фото)
-
Розсилка
Дерзике наряды - украшение любой премии
Дресс-код красной дорожки Primetime Emmy Awards предполагает элегантность и сдержанность. Но, некоторые из небосвода Голливуда решили быть смелыми и оригинальными.
Такие знаменитости, как Эмилия Кларк, Дин Коул и Конни Бриттон выбрали лук, который выделялся, и вызвал живленные сплетни среди гостей. Но без них, честно говоря, красная дорожка не была бы такой захватывающей. Нам нужны эти невероятные луки. Мы приготовили для вас самые дерзкие наряды.
Invision/AP/REX/Shutterstock