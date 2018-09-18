Самые рискованные наряды с красной дорожки «Эмми-2018» (фото)



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Дерзике наряды - украшение любой премии

Дресс-код красной дорожки Primetime Emmy Awards предполагает элегантность и сдержанность. Но, некоторые из небосвода Голливуда решили быть смелыми и оригинальными.

Такие знаменитости, как Эмилия Кларк, Дин Коул и Конни Бриттон выбрали лук, который выделялся, и вызвал живленные сплетни среди гостей. Но без них, честно говоря, красная дорожка не была бы такой захватывающей. Нам нужны эти невероятные луки. Мы приготовили для вас самые дерзкие наряды.

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