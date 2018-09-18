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    Шоу-биз

    Самые рискованные наряды с красной дорожки «Эмми-2018» (фото)

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    Самые рискованные наряды с красной дорожки «Эмми-2018» (фото)

    Дерзике наряды - украшение любой премии

    Дресс-код красной дорожки Primetime Emmy Awards предполагает элегантность и сдержанность. Но, некоторые из небосвода Голливуда решили быть смелыми и оригинальными.

    Такие знаменитости, как Эмилия Кларк, Дин Коул и Конни Бриттон выбрали лук, который выделялся, и вызвал живленные сплетни среди гостей. Но без них, честно говоря, красная дорожка не была бы такой захватывающей. Нам нужны эти невероятные луки. Мы приготовили для вас самые дерзкие наряды.

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    Кэролл Кейн
    Фелисити Хаффман
    Бетти Гилпин
    Конни Бритон
    Эмилия Кларк
    Лора Дерн
    Invision/AP/REX/Shutterstock

    Ранее «Скотч» рассказывал о победителях «Эмми-2018»

    знаменитости кино премия
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