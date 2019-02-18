Крис Пратт возлюбленную на свою ферму



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Крис Пратт Кэтрин Шварценеггер

Актер опубликовал трогательный снимок своей невесты с ягненком на руках.

Крис Прэтт приобрел ранчо для разведения овец еще пару лет назад, однако о своем хобби звезда «Стражей галактики» поведал лишь в прошлом году. С тех пор на своей страничке в соцсети он регулярно рассказывает о своей ферме. Так, в День всех влюбленных он выложил пост о том, что у него на ранчо впервые в этом году появился на свет ягненок, которого по такому случаю назвали Купидоном.

Разумеется, в стороне от такой милоты не смогла остаться и невеста Криса Кэтрин Шварценеггер. Актер привез ее на свою ферму, где она имела возможность «понянчить» новорожденного. Фото, где улыбающаяся модель держит ягненка на руках, сумело набрать более 500 тысяч отметок «нравится».

Напомним, о помолвке актера из «Стражей галактики» и дочери Арнольда Шварценеггера стало известно в январе этого года. Ранее Пратт был женат на Анне Фэрис с 2009 года. В декабре 2017-го пара объявила о разводе.



