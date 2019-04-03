Критики в восторге: на выставке CinemaCon показали трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: imdb

Трейлер появится в сети позже, а пока опубликован первый постер «Джокера»

В Лас-Вегасе прошел CinemaCon - профессиональный форум-выставка, на которой деятели киноиндустрии делятся своими планами на будущий год. Участвовавшая на выставке студия Warner Bros. рассказала о будущих проектах, в частности, о фильмах из киновселенной DC - «Хищных птицах», втором «Отряде самоубийц», «Джокере» и других.

Главным событием дня стал «Джокер» Тодда Филиппса: зарубежным критикам показали первый трейлер, и, судя по первым отзывам, это будет выдающееся кино (трейлер для массового зрителя будет опубликован позднее 3 апреля). Фильм по атмосфере и подаче сравнивают с культовым «Таксистом» Мартина Скорсезе. Вот лишь некоторые первые отзывы:

«Если бы мне пришлось выбирать между походом на «Мстителей: Финал» и «Джокером», я бы каждый раз выбирал «Джокера». Это фильм, который реально забирается в голову главному герою и исследует, что заставляет его действовать» (Collider).

«Джокер» получился мрачным, эмоциональным и немного криповатым. Смех Хоакина будет преследовать меня во сне. Не могу дождаться», - пишет обозреватель The Wrap.

Джерело: Esquire