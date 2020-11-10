Куда сходить в ноябре: расписание самых интересных событий месяца в Caribbean Club

В сегодняшней реальности планировать отпуск за несколько месяцев сложно, но находить время на отдых после рабочих будней — важно и необходимо

Столичный Caribbean Club предлагает запланировать ближайшие вечера, чтобы провести их в уютной атмосфере.

Заведение анонсировало расписание камерных событий ноября, среди них: концерт Freedom Jazz girls band, спектакли театра «Черный Квадрат», шоу «Джаз для взрослых с Алексеем Коганом» и эротическое варьете «Рояль».

«Все события проходят при соблюдении всех рекомендаций МЗУ и максимальных мер безопасности для гостей. Количество мест на все шоу и концерты ограничено в соответствии с правилами проведения мероприятий», — отмечает администрация заведения.

Шоу «Джаз для взрослых с Алексеем Коганом»

Когда: 12 ноября, 19:00

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12 ноября состоится любимое шоу поклонников джаза – «Джаз для взрослых с Алексеем Коганом». Гости вечера узнают от Алексея Когана истории создания легендарных джазовых композиций: интересные факты и воспоминания об их создателях, случаи из жизни джазменов и целых джаз-бэндов.

«Джаз для взрослых с Алексеем Коганом» – это возможность познать джаз по-новому и ощутить его по-настоящему. Это не просто концерт. Это шоу, в котором Алексей Коган как ведущий и артист мастерски объединяет музыку, юмор и неповторимую дружескую атмосферу.

Sax Live Show «BEST SONGS» от Freedom Jazz

Когда: 13 и 19 ноября, 19:00

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13 и 19 ноября музыкальное кабаре #1 в Украине Freedom Jazz girls band сыграют взрывные концерты. Джазетки готовят невероятное Sax Live Show «BEST SONGS», в котором объединили лучшие песни и самые яркие номера из разных шоу.

Авторские песни и мировые хиты «Paparazzi», «Vitamin D», «The Show Must Go On», «Personal Jesus», «Music», «Du hast», «Тает лёд» в оригинальных аранжировках прозвучат в исполнении очаровательных Freedom Jazz girls band.

Варьете-шоу «Рояль»

Когда: 14, 20 и 28 ноября, 19:00

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Искусство варьете появилось в Париже в 1720 году и уже 100 лет популярное во всем мире. Команда Caribbean Club создала первое и пока единственное украинское варьете «Рояль», которое представили в октябре прошлого года в столичном клубе. За первые полгода показов шоу собрало более 20 аншлагов подряд и покорило сердца тысяч зрителей.

Варьете «Рояль» состоит из музыкальных и откровенных перформансов: оригинальные аранжировки, яркие костюмы, живая музыка и соблазнительные танцовщицы. Зрелищное и откровенное шоу можно увидеть в концерт-холле еженедельно.

Спектакли театра-студии импровизации «Черный Квадрат»

Когда: 17,18 и 25 ноября, 19:00

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Комедийные спектакли «Черного квадрата» уже стали хорошей традицией для тех, кто любит сочетать просмотр театрального представления с вкусным ужином. Сейчас представления о любви, сексе и дружбе происходят в Caribbean Club несколько раз в неделю.

В ноябре гостей заведения ждет такая театральная программа: «Медовый месяц» (17 ноября), «Тестостерон или Пир Духа» (18 ноября), «Topless. Все включено» (25 ноября). Описание каждого спектакля можно найти на сайте.