Курил на балконе: папарацци засняли звезду «Гарри Поттера» в одних трусах



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Дэниел Рэдклифф

Знаменитого актера застали в пикантной ситуации

Заполучить фото 29-летнего британского актера Дэниела Рэдклиффа для папарацци - настоящая удача. Актер часто прячет лицо и скрывается от фотографов. Но не в этот раз.

Сегодня звезду «Гарри Поттера» засняли в одном из отелей Австралии. Дэниел вышел на балкон в трусах и курил. Так себе видок. А фанаты уже вовсю шутят в комментариях.

К слову, Дэниел снимается в драме «Побег из Претории». Он играет Тима Дженкина, выступающего против расизма в Южно-Африканской Республике. История основана на реальных событиях.