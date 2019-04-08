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    Шоу-биз

    Курил на балконе: папарацци засняли звезду «Гарри Поттера» в одних трусах

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    Дэниел Рэдклифф - Курил на балконе: папарацци засняли звезду «Гарри Поттера» в одних трусах
    Дэниел Рэдклифф

    Знаменитого актера застали в пикантной ситуации

    Заполучить фото 29-летнего британского актера Дэниела Рэдклиффа для папарацци - настоящая удача. Актер часто прячет лицо и скрывается от фотографов. Но не в этот раз.

    Сегодня звезду «Гарри Поттера» засняли в одном из отелей Австралии. Дэниел вышел на балкон в трусах и курил. Так себе видок. А фанаты уже вовсю шутят в комментариях.

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    Курил на балконе: папарацци засняли звезду «Гарри Поттера» в одних трусах
    Курил на балконе: папарацци засняли звезду «Гарри Поттера» в одних трусах
    Курил на балконе: папарацци засняли звезду «Гарри Поттера» в одних трусах

    К слову, Дэниел снимается в драме «Побег из Претории». Он играет Тима Дженкина, выступающего против расизма в Южно-Африканской Республике. История основана на реальных событиях.

     

     

    знаменитости актер шоу-бизнес
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