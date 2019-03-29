Леди Гага отпраздновала день рождения на роскошной яхте в Мексике



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Леди Гага

Певица и актриса появилась в компании в толстовке с капюшоном и очках, чтобы ее не узнали фанаты

Звезда Голливуда, певица и актриса Леди Гага 28 марта отметила 33-летие. Накануне дня рождения ее заметили в обществе друзей на роскошной яхте в Мексике. Звезда явно пыталась скрыться от любопытных глаз - она надела синюю толстовку и большие солнцезащитные очки. Однако певица все-таки попала в объективы камер папарацци.

Заметили ее на курорте Кабо-Сан-Лукас, который находится на юге страны. Она поднималась на борт яхты, на которой, вероятно, и отметила затем день рождения. Именинница, которая рассталась с Кристианом Карино через четыре месяца после того объявления о помолвке, выглядела серьезной и сосредоточенной.

Журналисты отметили, что среди друзей Гаги, которые поехали с ней на вечеринку, не было Джереми Реннера, с которым она проводила много времени в последние недели. Подозревали, что у певицы может быть роман с голливудским актером, однако пока эти слухи не подтвердились, передает dailymail.

Источник в окружении певицы рассказал, что Леди Гага нашла поддержку в лице Реннера после расставания со своим женихом. Актер даже познакомил Леди Гагу со своей шестилетней дочерью.