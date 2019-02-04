Леонардо Ди Каприо сыграет маньяка Билли Миллигана



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Леонардо Ди Каприо

Фильм будет называться «Переполненная комната»

Талант Леонардо Ди Каприо, конечно, многогранен, но предстоящая работа в кино, возможно, окажется для звезды настоящим испытанием. На экране он воплотит роль маньяка Билли Миллигана, страдающего от синдрома множественной личности. Фильм «Переполненная комната» снимут по книге Дэниэла Киза «Множественные умы Билли Миллигана», главный герой которой реальный человек.

Примерно 40 лет назад мужчину обвинили сразу в нескольких довольно серьезных нарушениях закона. Примечательна же личность преступника тем, что его представителям удалось доказать в суде, что все эти правонарушения совершали другие личности мужчины. Его оправдали и вместо отбывания наказания в колонии, преступник отправился на лечение, пишет издание Consequence of Sound.

К слову, еще несколько дней назад знаменитому актеру удалось заинтриговать своих фанатов фотографиями со съемок другой картины, где также принимает участие Леонардо. Поклонники звезды признались, что с нетерпением ждут выхода на экраны фильма Тарантино «Однажды в Голливуде».

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