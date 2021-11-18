Леся Никитюк рассказала, как встречалась с альфонсом

Леся Никитюк уточнила, что альфонс не смог ее развести на на деньги

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась опытом отношений с альфонсом. Так же девушка сказала, что она видит людей насквозь и практически сразу понимает, что от неё хочет человек.

В новом интервью Леся рассказала: «Мне приходилось встречаться с альфонсами. С одним так точно. Но проворачивать свои схемы со мной он то ли побоялся, то ли не решился… Потом я узнала, что он – конкретный альфонс, встречается с женщинами за деньги».

Леся Никитюк. Фото из открытых источников

У звезды за плечами более чем десятилетний опыт работы в шоу-бизнесе и за это время девушка научилась видеть и чувствовать людей с первого взгляда.