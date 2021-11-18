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    Леся Никитюк рассказала, как встречалась с альфонсом

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    Сердце Леси Никитюк до сих пор свободно - Леся Никитюк рассказала, как встречалась с альфонсом
    Сердце Леси Никитюк до сих пор свободно
    фото из открытых источников

    Леся Никитюк уточнила, что альфонс не смог ее развести на на деньги

    Известная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась опытом отношений с альфонсом. Так же девушка сказала, что она видит людей насквозь и практически сразу понимает, что от неё хочет человек.

    В новом интервью Леся рассказала: «Мне приходилось встречаться с альфонсами. С одним так точно. Но проворачивать свои схемы со мной он то ли побоялся, то ли не решился… Потом я узнала, что он конкретный альфонс, встречается с женщинами за деньги».

    Леся Никитюк. Фото из открытых источников
    Леся Никитюк. Фото из открытых источников

    У звезды за плечами более чем десятилетний опыт работы в шоу-бизнесе и за это время девушка научилась видеть и чувствовать людей с первого взгляда.

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    Теги: деньги Леся Никитюк время
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    Леся Никитюк рассказала, как встречалась с альфонсом