Леся Никитюк отрастила усы



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Телеведущая позабавила пользователей соцсети новыми снимками

Ведущая шоу «Хто зверху?» и «Кто против блондинок?» опубликовала в своем Instagram серию пикантных фото. И пикантны снимки не только потому, что обнаженная Леся Никитюк позирует на них в ванной. Но и тем, что знаменитая блондинка внезапно предстала с усами... из пены!

Телеведущая попросила своих подписчиков проголосовать, идет ли ей волосатость на лице. В случае, если большинство фанов одобрит ее новый «образ», Леся Никитюк пообещала отрастить натуральные усы.

Но на этом шутки звезды в соцсетях не закончились. В своих Insta-сториз Леся Никитюк опубликовала коллажи со звездными носителями усов. Среди них – герой известного фильма «Астерикс и Обеликс», c которым ее сравнило большинство подписчиков, рэпер Потап, певец Павло Зибров, Юрий Горбунов и коллега ведущей по шоу «Хто зверху?» Александр Педан.

Под каждым из коллажей Леся Никитюк спросила, кому же из перечисленных личностей усы идут больше. Таким образом телезвезда в очередной раз мастерски затроллила своих усатых коллег.

«Такую идею мне подали мои подписчики, которые всегда вдохновляют на подобный ироничный контент», – призналась эксклюзивно Новому каналу Леся Никитюк.