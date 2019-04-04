  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Леся Никитюк отрастила усы

    • Розсилка
    Леся Никитюк отрастила усы

    Телеведущая позабавила пользователей соцсети новыми снимками

    Ведущая шоу «Хто зверху?» и «Кто против блондинок?» опубликовала в своем Instagram серию пикантных фото. И пикантны снимки не только потому, что обнаженная Леся Никитюк позирует на них в ванной. Но и тем, что знаменитая блондинка внезапно предстала с усами... из пены!

    Телеведущая попросила своих подписчиков проголосовать, идет ли ей волосатость на лице. В случае, если большинство фанов одобрит ее новый «образ», Леся Никитюк пообещала отрастить натуральные усы.

    Но на этом шутки звезды в соцсетях не закончились. В своих Insta-сториз Леся Никитюк опубликовала коллажи со звездными носителями усов. Среди них – герой известного фильма «Астерикс и Обеликс», c которым ее сравнило большинство подписчиков, рэпер Потап, певец Павло Зибров, Юрий Горбунов и коллега ведущей по шоу «Хто зверху?» Александр Педан.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Леся Никитюк отрастила усы
    Леся Никитюк отрастила усы
    Леся Никитюк отрастила усы
    Леся Никитюк отрастила усы

    Под каждым из коллажей Леся Никитюк спросила, кому же из перечисленных личностей усы идут больше. Таким образом телезвезда в очередной раз мастерски затроллила своих усатых коллег.

    «Такую идею мне подали мои подписчики, которые всегда вдохновляют на подобный ироничный контент», – призналась эксклюзивно Новому каналу Леся Никитюк.

    шутки Леся Никитюк телеведущая
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ