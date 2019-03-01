Леся Никитюк собралась на «Евровидение»



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Леся Никитюк

Телеведущая ошарашила поклонников смелым заявлением в соцсети

Пока вcе обсуждают отказ украинских артистов от участия в международном конкурсе «Евровидение-2019», телеведущая Леся Никитюк предложила альтернативный способ решения непростой ситуации. На своей странице в Instagram ведущая заявила, что готова поехать на песенный конкурс лично!

« Я не знаю, как вы, но я терпеть это не готова,– возмутилась телеведущая, которая, по ее словам, очень обеспокоена сложившейся ситуацией. – Поэтому я четко для себя решила, что на «Евровидение» поедет…я! А если вы вдруг не услышите мою песню по телеку – знайте: в Израиле ее обрезали».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 28 Фев 2019 в 9:14 PST

Многомиллионная армия подписчиков Леси Никитюк моментально отреагировала на столь смелое решение и пообещала всячески ее поддержать.

Таким оригинальным образом ведущая Нового канала анонсировала свой новый видеоблог на YouTube.