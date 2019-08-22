Леся Никитюк в купальнике попыталась соблазнительно позировать в бассейне (фото)



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Леся Никитюк instagram.com/lesia_nikituk

Звезда порадовала поклонников откровенными снимками

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк устроила «горячую» фотосессию. В своем Инстаграме певица поделилась снимками, на которых позирует в бассейне в желтом купальнике, обнажая формы тела.

«Релакс. 49-й купальник», - подписала фотографию ведущая.

Подписчики Леси засыпали знаменитость восторженными комментариями.

«Теперь эту воду можно назвать святой в ней же побывала богиня», «Очень хорошая фигура», «Ноги от ушей», - отметили в комментариях звезды поклонники.