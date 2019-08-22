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    Шоу-биз

    Леся Никитюк в купальнике попыталась соблазнительно позировать в бассейне (фото)

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    <p>Леся Никитюк</p> <p>instagram.com/lesia_nikituk</p> - Леся Никитюк в купальнике попыталась соблазнительно позировать в бассейне (фото)

    Леся Никитюк

    instagram.com/lesia_nikituk

    Звезда порадовала поклонников откровенными снимками

    Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк устроила «горячую» фотосессию. В своем Инстаграме певица поделилась снимками, на которых позирует в бассейне в желтом купальнике, обнажая формы тела.

    «Релакс. 49-й купальник», - подписала фотографию ведущая.

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    Леся Никитюк в купальнике попыталась соблазнительно позировать в бассейне (фото)
    Леся Никитюк в купальнике попыталась соблазнительно позировать в бассейне (фото)
    Леся Никитюк в купальнике попыталась соблазнительно позировать в бассейне (фото)
    Леся Никитюк в купальнике попыталась соблазнительно позировать в бассейне (фото)
    Леся Никитюк в купальнике попыталась соблазнительно позировать в бассейне (фото)
    Леся Никитюк в купальнике попыталась соблазнительно позировать в бассейне (фото)
    Леся Никитюк в купальнике попыталась соблазнительно позировать в бассейне (фото)
    Леся Никитюк в купальнике попыталась соблазнительно позировать в бассейне (фото)
    Леся Никитюк в купальнике попыталась соблазнительно позировать в бассейне (фото)
    Леся Никитюк в купальнике попыталась соблазнительно позировать в бассейне (фото)
    Леся Никитюк в купальнике попыталась соблазнительно позировать в бассейне (фото)
    Леся Никитюк в купальнике попыталась соблазнительно позировать в бассейне (фото)
    Леся Никитюк в купальнике попыталась соблазнительно позировать в бассейне (фото)
    Леся Никитюк в купальнике попыталась соблазнительно позировать в бассейне (фото)
    Леся Никитюк в купальнике попыталась соблазнительно позировать в бассейне (фото)
    Леся Никитюк в купальнике попыталась соблазнительно позировать в бассейне (фото)
    Леся Никитюк в купальнике попыталась соблазнительно позировать в бассейне (фото)
    Леся Никитюк в купальнике попыталась соблазнительно позировать в бассейне (фото)
    Леся Никитюк в купальнике попыталась соблазнительно позировать в бассейне (фото)
    Леся Никитюк в купальнике попыталась соблазнительно позировать в бассейне (фото)
    Леся Никитюк в купальнике попыталась соблазнительно позировать в бассейне (фото)
    Леся Никитюк в купальнике попыталась соблазнительно позировать в бассейне (фото)
    instagram.com/lesia_nikituk

    Подписчики Леси засыпали знаменитость восторженными комментариями.

    «Теперь эту воду можно назвать святой в ней же побывала богиня», «Очень хорошая фигура», «Ноги от ушей», - отметили в комментариях звезды поклонники.

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    певица Леся Никитюк телеведущая
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