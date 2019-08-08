Лобода показала фото мамы в купальнике



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Светлана Лобода instagram.com/lobodaofficial/

Звезда порадовала фанатов снимком Лободы-старшей

Бывшая солистка группы «Виа Гра» Светлана Лобода часто публикует свои снимки в бикини, а маму в купальнике показала впервые. Фото Натальи Васильевны получилось «живым» и непринужденным. Женщина застенчиво улыбалась, приложив руку к лицу.

Мама Светланы позировала в черном купальнике с бахромой на лифе, сумкой через плечо и босоножках. Лобода-старшая находится в прекрасной форме. Кадр певица опубликовала в Instagram stories и сопроводила двумя смайлами.

instagram.com/lobodaofficial

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