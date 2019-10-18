Лобода в день рождения опубликовала совместный кадр с Тиллем Линдеманном



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Светлана Лобода instagram.com/lobodaofficial/

Певица перестала скрывать отношения с немецким музыкантом

Выступающая в стране-агрессоре Светлана Лобода в свой день рождения опубликовала в Instagram совместный снимок со своими друзьями. На кадре можно увидеть немецкого музыканта Тилля Линдеманна, от которого, по слухам, она родила в прошлом году дочь Тильду.

Светлана Лобода кратко подписала фотографию: «Мой день». При этом она поставила романтический хештег: «Моя ночь». Отметим, что звезда упорно не хотела рассказывать о своём возлюбленном. При этом Тилля Линдеманна в последнее время стали очень часто видеть в России. В том числе и на выступлениях Светланы Лободы.