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    Шоу-биз

    Лошадь укусила за грудь звезду фильма «Люди Икс» Джессику Честейн

    • Розсилка
    Джессика Честейн - Лошадь укусила за грудь звезду фильма «Люди Икс» Джессику Честейн
    Джессика Честейн

    Актриса увидела животное на улице и подошла, чтобы погладить. Лошади не понравилась подобная «фамильярность»

    Актриса Джессика Честейн очень любит животных и не может пройти мимо них. Недавно во время прогулки по городу ее взгляд упал на лошадь, на которой катали посетителей парка.Актриса так прониклась воспитанной лошадкой, что решила подойти к ней поближе и сфотографироваться. Владелец животного заверил, что можно не опасаться, ибо лошадь очень воспитанная. Но что-то пошло не так и животное укусило голливудскую звезду за грудь.

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    Лошадь укусила за грудь звезду фильма «Люди Икс» Джессику Честейн
    Лошадь укусила за грудь звезду фильма «Люди Икс» Джессику Честейн
    Лошадь укусила за грудь звезду фильма «Люди Икс» Джессику Честейн
    Лошадь укусила за грудь звезду фильма «Люди Икс» Джессику Честейн
    Лошадь укусила за грудь звезду фильма «Люди Икс» Джессику Честейн
    Лошадь укусила за грудь звезду фильма «Люди Икс» Джессику Честейн
    Лошадь укусила за грудь звезду фильма «Люди Икс» Джессику Честейн
    Лошадь укусила за грудь звезду фильма «Люди Икс» Джессику Честейн
    Лошадь укусила за грудь звезду фильма «Люди Икс» Джессику Честейн

    Видео своих приключений Честейн выложила в соцсети, подписав ролик: «Не могу поверить, что я осталась жива».

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    Публикация от Jessica Chastain (@jessicachastain)

    Недавно исполнители главных ролей в очередной части супергеройского фильма «Люди Икс» Джессика Честейн и Джеймс МакЭвой побывали в Москве. Актеры посетили некоторые достопримечательности столицы и поделились своими впечатлениями, пишет сайт Актуальные новости.

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