Лошадь укусила за грудь звезду фильма «Люди Икс» Джессику Честейн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джессика Честейн

Актриса увидела животное на улице и подошла, чтобы погладить. Лошади не понравилась подобная «фамильярность»

Актриса Джессика Честейн очень любит животных и не может пройти мимо них. Недавно во время прогулки по городу ее взгляд упал на лошадь, на которой катали посетителей парка.Актриса так прониклась воспитанной лошадкой, что решила подойти к ней поближе и сфотографироваться. Владелец животного заверил, что можно не опасаться, ибо лошадь очень воспитанная. Но что-то пошло не так и животное укусило голливудскую звезду за грудь.

Видео своих приключений Честейн выложила в соцсети, подписав ролик: «Не могу поверить, что я осталась жива».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jessica Chastain (@jessicachastain) 26 Май 2019 в 5:24 PDT

Недавно исполнители главных ролей в очередной части супергеройского фильма «Люди Икс» Джессика Честейн и Джеймс МакЭвой побывали в Москве. Актеры посетили некоторые достопримечательности столицы и поделились своими впечатлениями, пишет сайт Актуальные новости.