Love for all: H&M посвятили унисекс-коллекцию ЛГБТ-сообществу

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Часть прибыли будет пожертвована на поддержку компании против гомофобии и трасфобии

Масс-маркет-бренд H&M выпустил коллекцию в поддержку ЛГБТ-сообщества. Линейка называется Love for All. В капсульную коллекцию вошли футболки, куртки, кроп-топы, шорты, толстовки, носки и кепки. Все они украшены радужной символикой, а на некоторых вещах есть надписи Pride (Гордость), Equality (Равенство), Love (Любовь) и United (Единение). Все вещи из этой серии — унисекс.

«Мы надеемся, что коллекция Love for All поможет всем прославлять любовь и равенство», — отметил Андреас Ловенстам, представитель H&M.

Капсульная коллекция будет доступна в магазинах бренда с 24 мая 2018 года, а также на сайте H&M с 31 мая. 10 % розничных продаж из коллекции будут пожертвованы на поддержку кампании ООН Free and Equal против гомофобии и трансфобии.

Джерело: Buro 24/7