Львица в активном поиске: Шарлиз Терон заявила о готовности впервые выйти замуж



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Шарлиз Терон Фото: imdb

Актриса попросила наконец «забрать ее с рынка невест»

Накануне в Лас-Вегасе открылась ежегодная киновыставка CinemaCon. В числе других знаменитостей на мероприятие прибыла Шарлиз Терон, представившая гостям выставки фильм «Та еще парочка», где сыграла главную роль. Вместе с артисткой на сцену вышел исполнитель основной мужской роли, актер и сценарист Сет Роген.

Произнося посвященную фильму речь, Терон неожиданно заявила, что готова впервые официально связать себя узами брака. Актриса призналась: она ждет мужчину, который наконец «заберет ее с рынка невест».

«Я была одинокой десять лет. Это не так уж долго. Кто-то должен сделать первый шаг мне навстречу. Я полностью открыта для новых отношений», – сообщила Шарлиз.

Стоявший рядом Сет Роген с готовностью подтвердил слова коллеги, однако поклонников удивило ее высказывание. Всем известно, что несколько лет назад звезда фильмов «Адвокат дьявола» и «Взрывная блондинка» встречалась с Шоном Пенном. С ним артистка рассталась в 2015 году и, видимо, за отношения этот союз не считает.

Почти десять лет назад Терон разорвала отношения со Стюартом Таунсендом. Ирландский актер и режиссер покорил сердце голливудской красавицы в 2002 году. Хотя актеры не были женаты, Таунсенд не скрывал, что считает Шарлиз своей женой. У пары даже был совместный бюджет, поэтому при расставании им пришлось улаживать юридические формальности почти как официальным супругам.