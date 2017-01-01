Любовь сквозь годы: Брэд Питт тоскует по Дженнифер Энистон

Если брак с Анджелиной Джоли Брэд Питт называет «12 лет ада», то о супружеской жизни c Дженнифер Энистон актер отзывается иначе.

Источник, близкий к актеру, рассказал InTоuchWeekly: «Он понял, что, когда ушел от Дженнифер к Анджелине — совершил самую большую ошибку в жизни. Только сейчас он понял, как сильно любит ее». [READ_MORE] Напомним, после развода с Джоли Брэд извинился перед Энистон за то, что предал ее. И актриса,



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Если брак с Анджелиной Джоли Брэд Питт называет «12 лет ада», то о супружеской жизни c Дженнифер Энистон актер отзывается иначе.

Источник, близкий к актеру, рассказал InTоuchWeekly: «Он понял, что, когда ушел от Дженнифер к Анджелине — совершил самую большую ошибку в жизни. Только сейчас он понял, как сильно любит ее».

Напомним, после развода с Джоли Брэд извинился перед Энистон за то, что предал ее. И актриса, кстати, простила его. «Он извинился за все. После их беседы все обиды и боль, которые Энистон подавляла в себе долгие годы, вылезли наружу, и она расплакалась. Ее переполняли эмоции!» — рассказывал инсайдер.

В 2000 году Энистон вышла замуж за Брэда. Казалось, их крепкий союз ничто не может разрушить, кроме, как выяснилось, Анджелины Джоли. Актриса вскружила голову Питту на съемках картины «Мистер и миссис Смит». Долгое время они скрывали роман, о котором сначала не догадывалась даже Энистон. В октябре 2005 героиня исполнительница одной из главных ролей сериала «Друзья» подала на развод, а уже через семь месяцев у ее бывшего мужа и его новой пассии родилась дочь.

Джерело: graziamagazine.ru