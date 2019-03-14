Люк Перри написал завещание три с половиной года назад



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Люк Перри

За свою жизнь популярный актер смог накопить около $10 миллионов

Известный актер Люк Перри скончался в начале марта от последствий инсульта. Все друзья звезды до сих пор находятся в шоке от такого известия. Между тем стало известно, что еще при жизни актер часто говорил, что не намерен полагаться на волю случая, поэтому завещание составил заранее.

За свою жизнь актер накопил немалую сумму – около десяти миллионов долларов. Эти деньги после его смерти поделят его дети, сын Джек и дочка Софи. Друзья актера говорят, что при жизни он безумно любил своих детей, поэтому, чтобы между ними не возникло каких-то трений, он и принял решение финансы разделить в равных долях.

Интересно, что когда три с половиной года назад актер составил завещание, то ему сразу начала улыбаться фортуна. Он получил, к примеру, большую роль в сериале «Ривердэйл». Знаменитый режиссер Квентин Тарантино вскоре пригласил его сыграть в ленте «Однажды в Голливуде».

Нынешним летом у Перри были большие планы. Его, как говорят друзья актера, ждали шумные премьеры, красные дорожки и различные кинонаграды. Самое интересное, что после составления завещания пошла на лад и его личная жизнь. После развода с предыдущей женой он встретил психоаналитика Венди Мэдисон Бауэр. У них случился бурный роман. После года отношений он сделал возлюбленной предложение. Правда, в список наследников он невесту не включил.