Марго Робби попросила не называть ее секс-бомбой



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Марго Робби

Кинозвезда основала продюсерскую компанию, которая занимается проектами, созданными женщинами

28-летняя актриса Марго Робби в интервью Vogue Марго призналась, что терпеть не может, когда ее называют секс-бомбой, имея в виду яркую внешность.

«Ненавижу это слово. Очень не люблю его. Это может прозвучать по-детски, ведь в мире есть вещи и похуже, но я не секс-бомба. Я не из тех женщин, чье появление в комнате вызывает всеобщее восхищение. Если спросить друзей обо мне, то я не знаю, каким словом они бы описали меня, но точно не словом «секс-бомба», – сказала Робби.

Она по праву может называться звездой Голливуда, номинантом на премию «Оскар», продюсером, потому что все эти "регалии" заслужены. Вместе с мужем Томом Акерли и двумя друзьями Марго основала продюсерскую компанию Luckychap, которая в основном занимается проектами, созданными женщинами.

«Моя любовь к женщинам-кинематографистам не означает, что мне не нравятся фильмы, созданные мужчинами. Фильмы о женщинах, хорошо снятые женщинами, помогают нам всем лучше понимать друг друга», – добавила актриса.