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    Шоу-биз

    Marvel снимет фильм «Мстители против Людей Икс»

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    Marvel снимет фильм «Мстители против Людей Икс»

    Кинокомпания занимается оформлением прав на знаменитых мутантов

    В зарубежной прессе появились слухи о том, что компании Disney и Fox практически передали все права на Людей Икс Marvel. Якобы, сделка уже перешла в финальную стадию, и студия собирается начать ввод прославленных мутантов в свою киновселенную. А это, по словам источника портала WGTC, первые шаги к тому, чтобы начать съемки нового фильма-кроссовера «Мстители против Людей Икс».

    В планах компании появления такой картины пока нет. Это может быть связано с тем, что Marvel собирается постепенно формировать новую команду Людей Икс. Масштабный рекаст ждет и актеров, играющих мутантов. Молодых героев саги будут играть известные актеры в возрасте от 20 до 30 лет. А Чарльза Ксавьера и Магнето - более возрастные - от 35 до 55 лет. Из прошлой команды в новую попадет только Райан Рейнольдс.

    кино
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