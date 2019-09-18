«Материнство считают препятствием»: Меган Фокс заявила о сексизме в Голливуде



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Меган Фокс

Звезда раскритиковала киноиндустрию

33-летняя Меган Фокс обвинила представителей Голливуда в неуважительном отношении к актрисам, у которых есть дети.

Звезда «Трансформеров» рассказала о травматичном периоде своей карьеры. Несколько лет Меган боролась с депрессией. «У меня был настоящий психологический срыв, я просто не хотела ничего делать», – призналась Фокс. Артистка избегала фотоколлов, красных дорожек и общения с журналистами. Меган казалось, что она подвергнется осуждению со стороны окружающих.

Муж Брайан Остин Грин и дети помогли Фокс выйти из кризиса. «Мое сознание изменилось, мой разум открылся… С каждой беременностью я чувствовала, что открываю новую дверь и становлюсь лучшей версией себя», – описала Меган.

Читайте также: Стал известен рацион принцессы Евгении