«Материнство считают препятствием»: Меган Фокс заявила о сексизме в Голливуде
Меган Фокс
Звезда раскритиковала киноиндустрию
33-летняя Меган Фокс обвинила представителей Голливуда в неуважительном отношении к актрисам, у которых есть дети.
Звезда «Трансформеров» рассказала о травматичном периоде своей карьеры. Несколько лет Меган боролась с депрессией. «У меня был настоящий психологический срыв, я просто не хотела ничего делать», – призналась Фокс. Артистка избегала фотоколлов, красных дорожек и общения с журналистами. Меган казалось, что она подвергнется осуждению со стороны окружающих.
Муж Брайан Остин Грин и дети помогли Фокс выйти из кризиса. «Мое сознание изменилось, мой разум открылся… С каждой беременностью я чувствовала, что открываю новую дверь и становлюсь лучшей версией себя», – описала Меган.
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