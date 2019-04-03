Майли Сайрус осудили за фотосессию на фоне вымирающих растений



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Майли Сайрус Фото: instagram / mileycyrus

Поклонники не оценили креативность поп-певицы

26-летняя американская певица Майли Сайрус с завидной регулярностью радует поклонников кадрами из новых фотосессий в своем Instagram. На днях певица снова разместила в своем личном аккаунте несколько снимков: на них Майли, одетая в яркий облегающий комплект с цветочным принтом, позирует прямо на дереве в национальном парке «Джошуа-Три» в Калифорнии.

Новые фото вызвали неоднозначную реакцию подписчиков. Одним съемка очень понравилась, а другие осудили Сайрус за фотосессию на территории национального парка США, где собраны многие редкие растения. Кроме того, фолловеры заметили, что для фотосессии Сайрус выбрала юкку коротколистную - дерево, которое растет только в пустыне Мохаве и занесено в список исчезающих.

«Ты мне нравишься, правда. Но деревья юкка очень хрупкие, они могут не выдержать человеческий вес. Делая такие снимки, ты подаешь плохой пример всем подписчикам. Наши национальные парки обречены!», «Майли, пожалуйста, не стоит забираться на эти деревья - это их разрушает!», «Майли, зачем ты забираешься на деревья в парке «Джошуа-Три». Собранные здесь растения не такие крепкие и могучие, как обычные деревья. Им крайне тяжело выдерживать большой вес. Юкка - вымирающий вид, и растут они только в пустыне Мохаве», - выразили свое возмущение фолловеры.