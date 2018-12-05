Меган Фокс призналась, что крутила роман со звездой «Трансформеров» во время съемок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Меган Фокс

Артистка впервые подтвердила, что состояла в близких отношениях с партнером по съемкам Шайа Лабафом.

Меган Фокс призналась, что состояла в близких отношениях с актером Шайа Лабафом. В эфире одного из американских телешоу 32-летняя актриса впервые подтвердила, что у нее был роман с партнером по съемкам в «Трансформерах».

Как сообщила Меган, этот роман начался в ходе работы над знаменитыми фантастическими блокбастерами Майкла Бэя. Впервые это произошло в 2007 году и повторилось в 2009-м. Далеко эти романтические отношения не зашли, они прекратились сразу после того, как Фокс перестала сниматься в «Трансформерах». Артистка откровенно заявила, что испытывала к Лабафу настоящие чувства.

«Я бы сказала, что это было очень романтично. Я любила его», – рассказала звезда. Поклонники и раньше подозревали пару в романе. Эти слухи в свое время подогревал и сам Лабаф, намекавший на связь с коллегой. По словам актера, он никогда не разделял жизнь и работу и проводил много времени с Меган, пишет People.