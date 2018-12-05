  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Меган Фокс призналась, что крутила роман со звездой «Трансформеров» во время съемок

    • Розсилка
    Меган Фокс - Меган Фокс призналась, что крутила роман со звездой «Трансформеров» во время съемок
    Меган Фокс

    Артистка впервые подтвердила, что состояла в близких отношениях с партнером по съемкам Шайа Лабафом.

    Меган Фокс призналась, что состояла в близких отношениях с актером Шайа Лабафом. В эфире одного из американских телешоу 32-летняя актриса впервые подтвердила, что у нее был роман с партнером по съемкам в «Трансформерах».

    Как сообщила Меган, этот роман начался в ходе работы над знаменитыми фантастическими блокбастерами Майкла Бэя. Впервые это произошло в 2007 году и повторилось в 2009-м. Далеко эти романтические отношения не зашли, они прекратились сразу после того, как Фокс перестала сниматься в «Трансформерах». Артистка откровенно заявила, что испытывала к Лабафу настоящие чувства.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    Меган Фокс призналась, что крутила роман со звездой «Трансформеров» во время съемок
    Меган Фокс призналась, что крутила роман со звездой «Трансформеров» во время съемок
    Меган Фокс призналась, что крутила роман со звездой «Трансформеров» во время съемок
    Меган Фокс призналась, что крутила роман со звездой «Трансформеров» во время съемок
    Меган Фокс призналась, что крутила роман со звездой «Трансформеров» во время съемок
    Меган Фокс призналась, что крутила роман со звездой «Трансформеров» во время съемок
    Меган Фокс призналась, что крутила роман со звездой «Трансформеров» во время съемок
    Меган Фокс призналась, что крутила роман со звездой «Трансформеров» во время съемок
    Меган Фокс призналась, что крутила роман со звездой «Трансформеров» во время съемок
    Меган Фокс призналась, что крутила роман со звездой «Трансформеров» во время съемок

     «Я бы сказала, что это было очень романтично. Я любила его», – рассказала звезда. Поклонники и раньше подозревали пару в романе. Эти слухи в свое время подогревал и сам Лабаф, намекавший на связь с коллегой. По словам актера, он никогда не разделял жизнь и работу и проводил много времени с Меган, пишет People.

     

    мужчина и женщина образ жизни знаменитости мода и красота кино актриса самые сексуальные как быть модным шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ