  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Меган Фокс в эффектном черном платье появилась на премии в Лос-Анджелесе

    • Розсилка
    <p>Меган Фокс</p> <p>Фото: instagram.com/meganfox/</p> - Меган Фокс в эффектном черном платье появилась на премии в Лос-Анджелесе

    Меган Фокс

    Фото: instagram.com/meganfox/

    В последнее время известная актриса стала редко появляться на светских мероприятиях

    32-летняя звезда «Трансфоремров» Меган Фокс появилась на ежегодной церемонии Cinema Audio Society, которая прошла в Лос-Анджелесе.

    Для мероприятия Фокс выбрала черное облегающее платье с интересными деталями: волнующими разрезами в области ребер и рукавами-фонариками. Наряд был дополнен черными босоножками на высокой платформе.

    screenshot_55

    Сначала Меган охотно позировала репортерам на красной дорожке, а затем проследовала в зал, где вручила награду Cinema Audio Society одному из победителей.

    Кстати, Фокс неспроста стала так редко выходить в свет и перестала общаться с прессой. В своих интервью звезда признавалась, что неохотно беседует с журналистами, потому что они часто неправильно передают сказанную ей информацию.

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    Меган Фокс в эффектном черном платье появилась на премии в Лос-Анджелесе
    Меган Фокс в эффектном черном платье появилась на премии в Лос-Анджелесе
    Меган Фокс в эффектном черном платье появилась на премии в Лос-Анджелесе
    Меган Фокс в эффектном черном платье появилась на премии в Лос-Анджелесе
    Меган Фокс в эффектном черном платье появилась на премии в Лос-Анджелесе
    Меган Фокс в эффектном черном платье появилась на премии в Лос-Анджелесе
    Меган Фокс в эффектном черном платье появилась на премии в Лос-Анджелесе
    Меган Фокс в эффектном черном платье появилась на премии в Лос-Анджелесе
    Меган Фокс в эффектном черном платье появилась на премии в Лос-Анджелесе
    Меган Фокс в эффектном черном платье появилась на премии в Лос-Анджелесе
    Меган Фокс в эффектном черном платье появилась на премии в Лос-Анджелесе
    Фото: instagram.com/meganfox/

    «В большинстве случаев таблоиды неправильно истолковывают или просто меняют суть сказанных мною слов, чтобы привлечь больше внимания. После прочтения таких статей я обычно обескуражена, не знаю, как поступать в будущем - как работать в этой отрасли, как давать интервью... Каждый раз, независимо от моего позитивного настроя и честности во время беседы, мои слова превращаются во что-то скандальное, отрицательное», - рассказала Меган.

     Читайте также: 49-летняя Дженнифер Лопез вышла в свет в черном супер-мини с разрезами.


    мода и красота кино актриса
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ