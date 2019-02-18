Меган Фокс в эффектном черном платье появилась на премии в Лос-Анджелесе



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Меган Фокс Фото: instagram.com/meganfox/

В последнее время известная актриса стала редко появляться на светских мероприятиях

32-летняя звезда «Трансфоремров» Меган Фокс появилась на ежегодной церемонии Cinema Audio Society, которая прошла в Лос-Анджелесе.

Для мероприятия Фокс выбрала черное облегающее платье с интересными деталями: волнующими разрезами в области ребер и рукавами-фонариками. Наряд был дополнен черными босоножками на высокой платформе.

Сначала Меган охотно позировала репортерам на красной дорожке, а затем проследовала в зал, где вручила награду Cinema Audio Society одному из победителей.

Кстати, Фокс неспроста стала так редко выходить в свет и перестала общаться с прессой. В своих интервью звезда признавалась, что неохотно беседует с журналистами, потому что они часто неправильно передают сказанную ей информацию.

«В большинстве случаев таблоиды неправильно истолковывают или просто меняют суть сказанных мною слов, чтобы привлечь больше внимания. После прочтения таких статей я обычно обескуражена, не знаю, как поступать в будущем - как работать в этой отрасли, как давать интервью... Каждый раз, независимо от моего позитивного настроя и честности во время беседы, мои слова превращаются во что-то скандальное, отрицательное», - рассказала Меган.



