Мелания Трамп отказалась сопровождать Дональда Трампа после скандала с его изменой

Президент США отправился в Швейцарию без супруги

Еще на прошлой неделе Мелания Трамп подтвердила свой визит в Давос, Швейцария, где она должна была сопровождать президента США на Всемирном экономическом форуме. Но несколько часов назад ее директор по коммуникациям Стефани Гришей объявила CNN о том, что Мелания изменила решение «из-за организационных и логистических трудностей» и Дональд отправится в Швейцарию в одиночестве.

Примечательно, что это произошло после того, как издание In Touch опубликовало интервью актрисы фильмов для взрослых Сторми Дэниелс, которое она давала еще в 2011-м, но тогда статья так и не увидела свет. В ней Сторми рассказала, что встречалась с Дональдом в период с 2006 по 2010 год, в то время как он был женат на Мелании. После интервью издание Wall Street Journal сообщило инсайдерскую информацию, что якобы в 2016-м, в преддверии президентских выборов, адвокаты Дональда заплатили Сторми 130 тысяч долларов за молчание об их связи.

На то, что в отношениях президентской четы теперь не все гладко, намекает и тот факт, что 22 января, в день 13-й годовщины брака, ни Дональд, ни Мелания не поздравили друг друга в социальных сетях. А в наше время это подозрительно. Барак и Мишель Обама, например, не делали исключений и всегда поздравляли друг друга не только лично, но и на своих страничках.