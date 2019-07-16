Мэрайя Кэри рассказала, как была в рабстве первого брака



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Мэрайя Кэри

49-летняя певица последние три года счастлива с 36-летним танцором

Новые отрывки из интервью Мэрайи Кэри журналу Cosmopolitan, который выйдет в августе, появились в Сети. 49-летняя певица поделилась с журналистами подробностями о своем первом браке с музыкальным продюсером Томми Мотоллой, который был старше нее на 20 лет.

По словам звезды, в то время она не чувствовала себя свободной, для нее это была примерно роль невесты-ребенка. Певица призналась, что она, человек любящий свободу, чувствовала себя как заключенный в тюрьме.

Стоит отметить, что сам Мотолла не отрицает, что слишком сильно ее контролировал, и попросил прощения в своей книге Hitmaker: The Man and His Music. По его словам, он был одержим, но это стало одной из причин успеха Кэри.

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