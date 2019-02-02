Милла Йовович призналась, что спорт и дети спасли ее от затяжной депрессии



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Милла Йовович

В обращении к подписчикам Милла также рассказала, что благодаря спорту наконец полюбила рано вставать

Со стороны 43-летняя Милла Йовович всегда казалась поклонникам счастливой и неунывающей, в то время как в реальности большую часть своей жизни звезда, оказывается, страдала от затяжной депрессии — об этом она откровенно поведала в одном из своих недавних постов в Instagram. Модель также призналась, что около года назад ей наконец удалось справиться со своим психическим расстройством, причем в этом ей помогли ее дочери, 11-летняя Эва и трехлетняя Дашиэл, и регулярные тренировки.

«Эта маленькая девочка — одна из двух причин, по которым я тренируюсь пять дней в неделю. Другая причина — моя вторая 11-летняя дочь. Год назад я начала свою программу еженедельных тренировок и не могла поверить, как удивительно начала себя чувствовать всего через несколько недель регулярных походов в спортзал. Весь день меня переполняла невероятная энергия, я начала получать удовольствие даже от простых родительских обязанностей. Я боролась с депрессией и низкой самооценкой на протяжении всего детства и взрослой жизни. И этот год стал первым, когда я начала чувствовать контроль над своим настроением и просто радовалась жизни», - написала Йовович в посте, сопроводив его милым селфи с младшей дочерью.

В своем обращении к подписчикам Милла также рассказала, что благодаря спорту наконец полюбила рано вставать, хотя всю жизнь с трудом поднимала себя с кровати и считала совой. Актриса призналась, что теперь ей совсем не хочется лежать на диване. Вместо этого она предпочитает играть с детьми, гулять, готовить и заниматься другими делами.