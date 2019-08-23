Модный шок: Ким Кардашьян вышла на прогулку в спортивных штанах и босоножках



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Ким Кардашьян

Звезда показала, как сочетать несочетаемое

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян показала смелое сочетание в одежде. Ким заметили папарацци во время прогулки по Беверли-Хиллз. Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» вернулась из сказочного семейного отпуска на Багамах.

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На Ким был надет базовый топ графитового оттенка, который идеально подчеркнул плавные изгибы ее фигуры, и черные спортивные штаны свободного кроя, со шнуровкой на талии. Предпочтения в обуви пали на голубые босоножки через палец, на толстом каблуке.

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