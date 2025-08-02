Наталії Могилевській – 50: найцікавіше з біографії

Під час повномасштабного вторгнення співачка живе в Україні та виховує двох донечок

Народна артистка України Наталія Могилевська сьогодні, 2 серпня, святкує ювілей – своє 50-річчя. «Главком» розповідає про життєвий шлях і творчість зірки.

Дитинство

Народилася майбутня співачка 2 серпня 1975 року. Її шкільні роки проходили у середній школі №195 імені В. І. Кудряшова, на Березняках. Наталя була другою дитиною після своєї старшої сестри Оксани. Батько Наталії, Олексій, був геологом, а мати Ніна Петрівна працювала кулінаром в одному з найкращих ресторанів Києва. У юному віці дівчина присвятила вільний час бальним танцям.

Наталя Могилевська з батьками фото з соцмереж Могилевської

У 16 років вона вступила до Київського естрадно-циркового училища. Батьки були досить стриманими, із ліберальними поглядами, завжди підтримували дочку. У дуже юному віці майбутня співачка втратила батька.

У 1996 році розпочалося студентське життя Могилевської у стінах Київського національного університету культури та мистецтва.

Такий вигляд мала майбутня співачка у дитинстві фото з соцмереж Могилевської

Особисте життя

Могилевська двічі була заміжня. Першим її чоловіком став бізнесмен Дмитро Чалий. В офіційному шлюбі вони перебували з 2004 по 2005 роки. Через рік після розлучення вона знову вийшла заміж за бізнесмена Єгора Долініна. З ним Наталія прожила до 2011 року. Однак у жодному зі шлюбів у неї не було дітей.

Наталія Могилевська та бізнесмен Дмитро Чалий фото: Viva

Наталія Могилевська і Єгор Долінін фото: Точка нет

Співачка каже, що знайшла своє кохання на початку повномасштабного вторгнення РФ. Однак до цього їй десять років не щастило у любовних справах. Наразі знаменитість проживає з чоловіком на ім'я Валентин та запевняє, що нарешті стала щасливою. Пара удочерила двох дівчаток. Зірка довго приховувала, що має доньок, однак щире зізнання вона зробила у новорічну ніч. Згодом співачка розповіла, що звати їх Мішель та Софія

Наталя Могилевська з донечками фото з соцмереж Могилевської

Валентин родом з Києва, однак багато років жив у США, де має свій бізнес. Після 24 лютого 2022 року він повернувся на батьківщину і зайнявся волонтерством. Також відомо, що коханий виконавиці значно старший за неї. Проте різниця у віці не стала перешкодою для кохання та взаєморозуміння пари.

Новий обранець Наталії Могилевської скрін із кліпу

Творчий шлях

З 1990 року співачка розпочала свій творчий шлях. Вона виступала в театрі «Батьківщина», в театрі естради, цирковому оркестрі та бек-вокалісткою у Сергія Пєнкіна. Хореографічна та музична база у висхідної зірки була на найвищому рівні.

У 20 років Могилевська розпочала самостійну сольну кар'єру. 1995 став для співачки знаменним. З'явилися такі пісні, як: «Дівча з волоссям кольору лілій», «Пролісок» та «Єрусалим». Автором слів був поет Юрій Рибчинський. Тоді юна Могилевська часто виконувала їх на сценах київських «храмів Мельпомени».

У 1995 році юна діва здобула перемогу у фестивалі «Слов'янський базар». Після цього зірка записала свої перші хіти. Через два роки вийшла збірка «Ла-ла-ла». Ще через два роки вийшла композиція «Місяць» із нового альбому співачки. Музична кар'єра співачки швидко розвивалася.

Уривок із кліпу «Місяць» скрін із відео

У 2004 році Наталя отримала звання народної артистки України, вела та продюсувала телевізійний проект «Шанс».

Кузьма Скрябін та Наталія Могилевська за лаштунками програми «Шанс» фото: Viva

Після цього створила відеокліп у тандемі з Філіпом Кіркоровим «Я скажу тобі Вау!», посіла друге місце у танцювальному проекті «Танці зі зірками» з Владом Ямою і отримала перше місце у проекті «Зоряний дует».

Наталя Могилевська та Влад Яма на шоу «Танці з зірками» скрін із телепрограми

Потім співачка здобула звання найкрасивішої дівчини України за версією видання Viva!, зняла відеокліп і вирушила в тур країною. Усі ці знаменні події були з 2007 по 2008 роки. Надалі співачка стала продюсером у своєму першому проекті «Фабрика зірок-2».

У 2013 році Наталія презентувала мініальбом «On-Line проєкт», до якого увійшло шість пісень.

1 лютого 2015 року Наталія взяла участь у зйомках другого сезону вокального шоу «Голос. Діти» в ролі тренера. 11 жовтня 2015 року відбулася прем'єра дитячого талант-шоу «Маленькі гіганти» на телеканалі «1+1», де вона була членкинею журі.

У 2017 році разом з Монатиком випустила російськомовний сингл «Я завелась». 27 серпня на телеканалі «1+1» відбулася прем'єра четвертого сезону «Танців з зірками», де Наталі запропонували крісло судді, але вона відмовилась та натомість стала учасницею. У парі з Ігорем Кузьменком вона здобула перемогу. У листопаді Наталія вдруге стала тренером вокального шоу «Голос Діти».

У березні 2019 року Могилевська заявила, що вона на певний час переїде до Харкова, де займатиметься з дітьми у філії своєї дитячої школи та буде суддею «Слобожанської Ліги Сміху».

У серпні 2019 року до Дня незалежності України презентувала україномовну версію своєї пісні «У Києві осінь». Під час повномасштабного вторгнення РФ до України співачка залишалась у Києві.

Нагадаємо, у травні свій ювілей відсвяткував народний артист Юрій Рибчинський. Наталія Могилевська назвала його своїм «другим батьком» і розкрила щемливу історію, що пов'язує їхні родини.