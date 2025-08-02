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Наталії Могилевській – 50: найцікавіше з біографії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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колаж: glavcom.ua

Під час повномасштабного вторгнення співачка живе в Україні та виховує двох донечок

Народна артистка України Наталія Могилевська сьогодні, 2 серпня, святкує ювілей – своє 50-річчя. «Главком» розповідає про життєвий шлях і творчість зірки.

Дитинство

Народилася майбутня співачка 2 серпня 1975 року. Її шкільні роки проходили у середній школі №195 імені В. І. Кудряшова, на Березняках. Наталя була другою дитиною після своєї старшої сестри Оксани. Батько Наталії, Олексій, був геологом, а мати Ніна Петрівна працювала кулінаром в одному з найкращих ресторанів Києва. У юному віці дівчина присвятила вільний час бальним танцям.

Наталя Могилевська з батьками
Наталя Могилевська з батьками
фото з соцмереж Могилевської

У 16 років вона вступила до Київського естрадно-циркового училища. Батьки були досить стриманими, із ліберальними поглядами, завжди підтримували дочку. У дуже юному віці майбутня співачка втратила батька.

У 1996 році розпочалося студентське життя Могилевської у стінах Київського національного університету культури та мистецтва.

Такий вигляд мала майбутня співачка у дитинстві
Такий вигляд мала майбутня співачка у дитинстві
фото з соцмереж Могилевської

Особисте життя

Могилевська двічі була заміжня. Першим її чоловіком став бізнесмен Дмитро Чалий. В офіційному шлюбі вони перебували з 2004 по 2005 роки. Через рік після розлучення вона знову вийшла заміж за бізнесмена Єгора Долініна. З ним Наталія прожила до 2011 року. Однак у жодному зі шлюбів у неї не було дітей.

Наталія Могилевська та бізнесмен Дмитро Чалий
Наталія Могилевська та бізнесмен Дмитро Чалий
фото: Viva
Наталія Могилевська і Єгор Долінін
Наталія Могилевська і Єгор Долінін
фото: Точка нет

Співачка каже, що знайшла своє кохання на початку повномасштабного вторгнення РФ. Однак до цього їй десять років не щастило у любовних справах. Наразі знаменитість проживає з чоловіком на ім'я Валентин та запевняє, що нарешті стала щасливою. Пара удочерила двох дівчаток. Зірка довго приховувала, що має доньок, однак щире зізнання вона зробила у новорічну ніч. Згодом співачка розповіла, що звати їх Мішель та Софія

Наталя Могилевська з донечками
Наталя Могилевська з донечками
фото з соцмереж Могилевської

Валентин родом з Києва, однак багато років жив у США, де має свій бізнес. Після 24 лютого 2022 року він повернувся на батьківщину і зайнявся волонтерством. Також відомо, що коханий виконавиці значно старший за неї. Проте різниця у віці не стала перешкодою для кохання та взаєморозуміння пари.

Новий обранець Наталії Могилевської
Новий обранець Наталії Могилевської
скрін із кліпу

Творчий шлях

З 1990 року співачка розпочала свій творчий шлях. Вона виступала в театрі «Батьківщина», в театрі естради, цирковому оркестрі та бек-вокалісткою у Сергія Пєнкіна. Хореографічна та музична база у висхідної зірки була на найвищому рівні.

У 20 років Могилевська розпочала самостійну сольну кар'єру. 1995 став для співачки знаменним. З'явилися такі пісні, як: «Дівча з волоссям кольору лілій», «Пролісок» та «Єрусалим». Автором слів був поет Юрій Рибчинський. Тоді юна Могилевська часто виконувала їх на сценах київських «храмів Мельпомени».

У 1995 році юна діва здобула перемогу у фестивалі «Слов'янський базар». Після цього зірка записала свої перші хіти. Через два роки вийшла збірка «Ла-ла-ла». Ще через два роки вийшла композиція «Місяць» із нового альбому співачки. Музична кар'єра співачки швидко розвивалася.

Уривок із кліпу «Місяць»
Уривок із кліпу «Місяць»
скрін із відео

У 2004 році Наталя отримала звання народної артистки України, вела та продюсувала телевізійний проект «Шанс».

Кузьма Скрябін та Наталія Могилевська за лаштунками програми «Шанс»
Кузьма Скрябін та Наталія Могилевська за лаштунками програми «Шанс»
фото: Viva

Після цього створила відеокліп у тандемі з Філіпом Кіркоровим «Я скажу тобі Вау!», посіла друге місце у танцювальному проекті «Танці зі зірками» з Владом Ямою і отримала перше місце у проекті «Зоряний дует».

Наталя Могилевська та Влад Яма на шоу «Танці з зірками»
Наталя Могилевська та Влад Яма на шоу «Танці з зірками»
скрін із телепрограми

Потім співачка здобула звання найкрасивішої дівчини України за версією видання Viva!, зняла відеокліп і вирушила в тур країною. Усі ці знаменні події були з 2007 по 2008 роки. Надалі співачка стала продюсером у своєму першому проекті «Фабрика зірок-2».

У 2013 році Наталія презентувала мініальбом «On-Line проєкт», до якого увійшло шість пісень.

1 лютого 2015 року Наталія взяла участь у зйомках другого сезону вокального шоу «Голос. Діти» в ролі тренера. 11 жовтня 2015 року відбулася прем'єра дитячого талант-шоу «Маленькі гіганти» на телеканалі «1+1», де вона була членкинею журі.

У 2017 році разом з Монатиком випустила російськомовний сингл «Я завелась». 27 серпня на телеканалі «1+1» відбулася прем'єра четвертого сезону «Танців з зірками», де Наталі запропонували крісло судді, але вона відмовилась та натомість стала учасницею. У парі з Ігорем Кузьменком вона здобула перемогу. У листопаді Наталія вдруге стала тренером вокального шоу «Голос Діти».

Наталії Могилевській – 50: найцікавіше з біографії фото 1
Наталії Могилевській – 50: найцікавіше з біографії фото 2

У березні 2019 року Могилевська заявила, що вона на певний час переїде до Харкова, де займатиметься з дітьми у філії своєї дитячої школи та буде суддею «Слобожанської Ліги Сміху».

Наталії Могилевській – 50: найцікавіше з біографії фото 3
Наталії Могилевській – 50: найцікавіше з біографії фото 4
Наталії Могилевській – 50: найцікавіше з біографії фото 5

У серпні 2019 року до Дня незалежності України презентувала україномовну версію своєї пісні «У Києві осінь». Під час повномасштабного вторгнення РФ до України співачка залишалась у Києві.

Нагадаємо, у травні свій ювілей відсвяткував народний артист Юрій Рибчинський. Наталія Могилевська назвала його своїм «другим батьком» і розкрила щемливу історію, що пов'язує їхні родини. 

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Теги: співачка день народження Наталя Могилевська

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