Могилевська показала, як із доньками готувалася до Великодня: зворушливе відео

Зірка розповіла про підготовку до свята та опублікувала зворушливі кадри з родинного дозвілля

Українська співачка Наталія Могилевська поділилася, як готувалася до Великодня разом із двома доньками – Софією та Мішель. Відповідне відео вона оприлюднила в Instagram, інформує «Главком».

Зірка розповіла про підготовку до свята та опублікувала зворушливі кадри з родинного дозвілля. На фото молодша донечка позує серед квітів у горщиках, які прикрашатимуть літню терасу. У рожевому вбранні Софійка також показує святкові іграшки у вигляді кроликів – одного з них вона принесла старшій сестрі Мішель.

«Як ми готувалися до свята», – підписала відео Могилевська.

Нагадаємо, у новорічну ніч Народна артистка Наталія Могилевська шокувала шанувальників зізнанням. Виявляється, під час повномасштабного вторгнення співачка стала мамою. Вона вдочерила двох дівчаток.

Могилевська наголосила, що намагається максимально приховати дітей від публіки. «Ми їхні обличчя не показуємо. Навіть у школах ніхто не знає, чиї вони діти та що вони всиновлені. Для мене це дуже важливо. Це, дійсно, величезна таємниця. І таємницею залишиться, якомога довше», – підкреслила виконавиця.

Згодом співачка розповіла, що звати їх Мішель та Софія. «Півтора роки нам вдавалося тримати це в таємниці. Цей час був необхідним, щоб дівчатка змогли відчути себе в безпеці, адаптуватися до нового життя. Кожна хвилина мого мовчання була важливою для них», – поділилася виконавиця.

Також українська співачка Наталія Могилевська показала у соціальних мережах одразу двох своїх доньок. Артистка здивувала всіх подарунком для 12-річної Мішель та 4-річної Софії.