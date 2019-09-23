  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Молодая и обнаженная: Наоми Кэмпбелл порадовала поклонников архивным снимком

    • Розсилка
    <p>Наоми Кэмпбелл</p> <p>instagram.com/naomi/</p> - Молодая и обнаженная: Наоми Кэмпбелл порадовала поклонников архивным снимком

    Наоми Кэмпбелл

    instagram.com/naomi/

    Знаменитость славится своей любовью к откровенным снимкам

    49-летняя Наоми Кэмпбелл до сих пор находится в отличной физической форме и продолжает заниматься любимым делом. На прошлой неделе знаменитость вышла на подиум в прозрачном платье, продемонстрировав подтянутое молодое тело.

    Но очевидно сама модель тоскует по своей юности и считает, что тогда выглядела значительно лучше. Она опубликовала в своем Instagram фото, на котором стоит совершенно голая, закрыв руками интимные места.

    1 з 15
    на весь екран згорнути
    Молодая и обнаженная: Наоми Кэмпбелл порадовала поклонников архивным снимком
    Молодая и обнаженная: Наоми Кэмпбелл порадовала поклонников архивным снимком
    Молодая и обнаженная: Наоми Кэмпбелл порадовала поклонников архивным снимком
    Молодая и обнаженная: Наоми Кэмпбелл порадовала поклонников архивным снимком
    Молодая и обнаженная: Наоми Кэмпбелл порадовала поклонников архивным снимком
    Молодая и обнаженная: Наоми Кэмпбелл порадовала поклонников архивным снимком
    Молодая и обнаженная: Наоми Кэмпбелл порадовала поклонников архивным снимком
    Молодая и обнаженная: Наоми Кэмпбелл порадовала поклонников архивным снимком
    Молодая и обнаженная: Наоми Кэмпбелл порадовала поклонников архивным снимком
    Молодая и обнаженная: Наоми Кэмпбелл порадовала поклонников архивным снимком
    Молодая и обнаженная: Наоми Кэмпбелл порадовала поклонников архивным снимком
    Молодая и обнаженная: Наоми Кэмпбелл порадовала поклонников архивным снимком
    Молодая и обнаженная: Наоми Кэмпбелл порадовала поклонников архивным снимком
    Молодая и обнаженная: Наоми Кэмпбелл порадовала поклонников архивным снимком

    Судя по всему снимок был сделан в то время, когда модель была еще очень молода и находилась в начале карьеры.

    Поклонники пришли в восторг от поста и оставили в комментариях множество комплиментов.

     Читайте также: В сети показали интимные фото любовницы самого богатого человека в мире
    модель подиум
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ