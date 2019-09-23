Молодая и обнаженная: Наоми Кэмпбелл порадовала поклонников архивным снимком



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Наоми Кэмпбелл instagram.com/naomi/

Знаменитость славится своей любовью к откровенным снимкам

49-летняя Наоми Кэмпбелл до сих пор находится в отличной физической форме и продолжает заниматься любимым делом. На прошлой неделе знаменитость вышла на подиум в прозрачном платье, продемонстрировав подтянутое молодое тело.

Но очевидно сама модель тоскует по своей юности и считает, что тогда выглядела значительно лучше. Она опубликовала в своем Instagram фото, на котором стоит совершенно голая, закрыв руками интимные места.

Судя по всему снимок был сделан в то время, когда модель была еще очень молода и находилась в начале карьеры.

Поклонники пришли в восторг от поста и оставили в комментариях множество комплиментов.

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