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    Шоу-биз

    Молодая мама Анна Курникова устроила жаркие танцы на яхте

    Теннисистка показала, как проводит время без детей
    Звездная пара Анна Курникова и Энрике Иглесиас, которые совсем недавно стали родителями двойняшек,  наслаждаются своим новым статусом в Маями. Возлюбленная Иглесиаса показала, как проводит время в декретном отпуске. На своей странице в соцсети Курникова опубликовала видео, на котором молодая мама  танцует под хит El baño своего
    • Вчора, 23:00
    • Розсилка

    Теннисистка показала, как проводит время без детей

    Звездная пара Анна Курникова и Энрике Иглесиас, которые совсем недавно стали родителями двойняшек,  наслаждаются своим новым статусом в Маями.

    Возлюбленная Иглесиаса показала, как проводит время в декретном отпуске. На своей странице в соцсети Курникова опубликовала видео, на котором молодая мама  танцует под хит El baño своего возлюбленного Энрике Иглесиаса на яхте. Тем временем, Энрике, вероятно, снимает Анну на видео.

    #seriousmoves #elbaño

    Публикация от Anna Аня (@annakournikova)

    Поклонники пары отметили, что молодая мама выглядит восхитительно. Однако нашлись и те, кто упрекнул Курникову в том, что она оставила новорожденных малышей на чужого человека и занимается своими делами.

     

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