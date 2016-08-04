Молодая мама Анна Курникова устроила жаркие танцы на яхте

Теннисистка показала, как проводит время без детей

Звездная пара Анна Курникова и Энрике Иглесиас, которые совсем недавно стали родителями двойняшек, наслаждаются своим новым статусом в Маями. Возлюбленная Иглесиаса показала, как проводит время в декретном отпуске. На своей странице в соцсети Курникова опубликовала видео, на котором молодая мама танцует под хит El baño своего



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Теннисистка показала, как проводит время без детей

Звездная пара Анна Курникова и Энрике Иглесиас, которые совсем недавно стали родителями двойняшек, наслаждаются своим новым статусом в Маями.

Возлюбленная Иглесиаса показала, как проводит время в декретном отпуске. На своей странице в соцсети Курникова опубликовала видео, на котором молодая мама танцует под хит El baño своего возлюбленного Энрике Иглесиаса на яхте. Тем временем, Энрике, вероятно, снимает Анну на видео.

#seriousmoves #elbaño Публикация от Anna Аня (@annakournikova) Янв 21, 2018 at 2:32 PST

Поклонники пары отметили, что молодая мама выглядит восхитительно. Однако нашлись и те, кто упрекнул Курникову в том, что она оставила новорожденных малышей на чужого человека и занимается своими делами.