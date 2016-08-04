Молодая мама Анна Курникова устроила жаркие танцы на яхте
- Вчора, 23:00
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Розсилка
Теннисистка показала, как проводит время без детей
Звездная пара Анна Курникова и Энрике Иглесиас, которые совсем недавно стали родителями двойняшек, наслаждаются своим новым статусом в Маями.
Возлюбленная Иглесиаса показала, как проводит время в декретном отпуске. На своей странице в соцсети Курникова опубликовала видео, на котором молодая мама танцует под хит El baño своего возлюбленного Энрике Иглесиаса на яхте. Тем временем, Энрике, вероятно, снимает Анну на видео.
Поклонники пары отметили, что молодая мама выглядит восхитительно. Однако нашлись и те, кто упрекнул Курникову в том, что она оставила новорожденных малышей на чужого человека и занимается своими делами.