Молоденькая жена Венсана Касселя оказалась в постели с другим мужчиной (фото)
Тина Кунаки
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Съемка получилась очень чувственной
22-летняя Тина Кунаки приняла участие в соблазнительной фотосессии. Возлюбленная 52-летнего Венсана Касселя позировала в люксовом номере отеля.
«Обслуживание в номере», - лаконично подписала снимки модель. Она принимала эффектные позы на черно-белых кадрах.
Тина ела пасту, разговаривала по телефону в постели, а также сексуально пила вино. При этом на жене знаменитого актера были только черный лиф и капроновые колготки.
На последнем снимке молодая супруга бывшего мужа позировала не одна. Вместе с ней в постели оказался молодой мужчина: это был фотограф, который показывал модели кадры на своем фотоаппарате.
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