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    Шоу-биз

    Молоденькая жена Венсана Касселя оказалась в постели с другим мужчиной (фото)

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    <p>Тина Кунаки</p> <p>instagram.com/tinakunakey/</p> - Молоденькая жена Венсана Касселя оказалась в постели с другим мужчиной (фото)

    Тина Кунаки

    instagram.com/tinakunakey/

    Съемка получилась очень чувственной

    22-летняя Тина Кунаки приняла участие в соблазнительной фотосессии. Возлюбленная 52-летнего Венсана Касселя позировала в люксовом номере отеля.

    «Обслуживание в номере», - лаконично подписала снимки модель. Она принимала эффектные позы на черно-белых кадрах.

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    Молоденькая жена Венсана Касселя оказалась в постели с другим мужчиной (фото)
    Молоденькая жена Венсана Касселя оказалась в постели с другим мужчиной (фото)
    Молоденькая жена Венсана Касселя оказалась в постели с другим мужчиной (фото)
    Молоденькая жена Венсана Касселя оказалась в постели с другим мужчиной (фото)
    Молоденькая жена Венсана Касселя оказалась в постели с другим мужчиной (фото)
    Молоденькая жена Венсана Касселя оказалась в постели с другим мужчиной (фото)
    Молоденькая жена Венсана Касселя оказалась в постели с другим мужчиной (фото)
    Молоденькая жена Венсана Касселя оказалась в постели с другим мужчиной (фото)
    Молоденькая жена Венсана Касселя оказалась в постели с другим мужчиной (фото)
    Молоденькая жена Венсана Касселя оказалась в постели с другим мужчиной (фото)
    Молоденькая жена Венсана Касселя оказалась в постели с другим мужчиной (фото)
    Молоденькая жена Венсана Касселя оказалась в постели с другим мужчиной (фото)
    Молоденькая жена Венсана Касселя оказалась в постели с другим мужчиной (фото)
    Молоденькая жена Венсана Касселя оказалась в постели с другим мужчиной (фото)
    Молоденькая жена Венсана Касселя оказалась в постели с другим мужчиной (фото)
    Молоденькая жена Венсана Касселя оказалась в постели с другим мужчиной (фото)
    Молоденькая жена Венсана Касселя оказалась в постели с другим мужчиной (фото)
    Молоденькая жена Венсана Касселя оказалась в постели с другим мужчиной (фото)
    Молоденькая жена Венсана Касселя оказалась в постели с другим мужчиной (фото)
    Молоденькая жена Венсана Касселя оказалась в постели с другим мужчиной (фото)
    Молоденькая жена Венсана Касселя оказалась в постели с другим мужчиной (фото)
    Молоденькая жена Венсана Касселя оказалась в постели с другим мужчиной (фото)
    Молоденькая жена Венсана Касселя оказалась в постели с другим мужчиной (фото)
    Молоденькая жена Венсана Касселя оказалась в постели с другим мужчиной (фото)
    Молоденькая жена Венсана Касселя оказалась в постели с другим мужчиной (фото)
    Молоденькая жена Венсана Касселя оказалась в постели с другим мужчиной (фото)
    Молоденькая жена Венсана Касселя оказалась в постели с другим мужчиной (фото)
    Молоденькая жена Венсана Касселя оказалась в постели с другим мужчиной (фото)

    Тина ела пасту, разговаривала по телефону в постели, а также сексуально пила вино. При этом на жене знаменитого актера были только черный лиф и капроновые колготки.

    На последнем снимке молодая супруга бывшего мужа позировала не одна. Вместе с ней в постели оказался молодой мужчина: это был фотограф, который показывал модели кадры на своем фотоаппарате.

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