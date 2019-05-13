  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Момент истины: Вышел тизер последней серии «Игры престолов»

    • Розсилка
    instagram / hbo - Момент истины: Вышел тизер последней серии «Игры престолов»
    instagram / hbo

    Тизер намекает на опасный и непредсказуемый финал телешоу.

    Шоураннеры «Игры престолов», судя по всему, решили оставить большинство смертей важных героев на последние две серии. После падения Королевской гавани ряды главных персонажей заметно поредели - и неизвестно, что нас ждет в финальном эпизоде. Судя по трейлеру, войска Безупречных то ли приветствуют Дейенерис, то ли готовятся к очередному сражению - ведь Дени, несмотря на победу над Серсеей, еще предстоит занять Железный трон. Займет ли? И какой ценой? И как к ее возможному правлению отнесутся жители Вестероса, пережившие настоящий ужас?

    Что касается авторов сериала, то Дэвид Бениофф и Д.Б. Вайс после выхода финальной серии собираются отключить телефоны, уехать туда, где нет интернета, и откупорить бутылки. Шоураннеры заявили, что несмотря на все их усилия, многие поклонники «Игры престолов» будут недовольны исходом шоу.

     Читайте также: «Игра престолов»: 20 самых смешных мемов (фото).


    Джерело: Esquire

    Игра престолов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ