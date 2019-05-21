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    Шоу-биз

    Монатик поделился редким фото с женой

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    <p>Монатик</p> <p></p> - Монатик поделился редким фото с женой

    Монатик

    Мультиартист собирается покорить родину шоу-бизнеса

    Популряный украинский мультиартист Монатик на днях выпустил долгожданный альбом «Love it ритм» и уже намекнул на грядущие гастроли в США.

    Об этом известный певец у себя в Инстраграме. Монатик запостил фотографию, на которой запечатлен с женой Ириной в прыжке.

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    Монатик поделился редким фото с женой
    Жена Монатика Ирина Демичева
    Монатик поделился редким фото с женой
    Монатик поделился редким фото с женой
    Монатик поделился редким фото с женой
    Монатик поделился редким фото с женой
    Монатик поделился редким фото с женой
    Монатик поделился редким фото с женой
    Монатик поделился редким фото с женой
    Монатик поделился редким фото с женой
    Монатик поделился редким фото с женой
    Монатик поделился редким фото с женой

    «У.В.Л.И.У.В.Т. ... Выше земли ... #SanFrancisco совсем скоро снова увидимся ...», - прокомментировал фотографию Дмитрий.

    Хочется верить, что Монатику удастся закружить американцев своими ломанными ритмами и рифмами, и в этом ему помогут украинцы, проживающие в США.

    А пока поклонники артиста засыпают фотографию любимого артиста восхищенными комментариями.

    «Какие сказочные», «очень милые», «красавчики», «обожаю вас», «Я мечтаю о таком фото с любимым человеком. Счастья вам», - комментируют пользователи соцсети.

    Монатик
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