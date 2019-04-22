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    Шоу-биз

    Монатик показал редкие фото с детьми

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    Монатик показал редкие фото с детьми

    Снимки появились на странице певца в Instagram

    Украинский певец Монатик, выпустивший накануне новый клип, живет в напряженном творческом графике. Концерты в Украине и за рубежом, работа в студии, подготовка к грандиозному шоу на «Олимпийском», съемки для модных журналов. Казалось бы, в таком сумасшедшем темпе сложно успевать все, тем более уделять время семье. Тем не менее при первой же возможности известный певец не упускает возможности побыть с любимой супругой и детьми.

    И, судя по всему, в минувшие выходные папе и малышам удалось провести немного времени вместе. Об этом свидетельствует фото с сыновьями на странице Монатика в Instagram, которыми, к слову, он делится довольно редко.

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    «Столь долгожданная семейная суббота», - прокомментировал фото певец, сопроводив их хештегом #Мои.

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    Ранее украинский поп-певец Монатик вместе женой посетили церемонию вручения премии Yuna-2019. Как известно,  мультиартист получил награду как «Лучший певец».

    В честь такого важного события, супруга Монатика Ирина вышла в свет в белом платье. Снимком, сделанным на церемонии вручения музыкальной премии, певец поделился в Instagram.

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    «Моя любовь» - написал он.

    О личной жизни Moнатик обычно не говорит и редко делится семейными снимками. Известно, что пара воспитывает двоих сыновей 10 августа 2018 года он показал в микроблоге свою жену Ирину по случаю ее дня рождения.

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    Жена Монатика Ирина Демичева
    Монатик показал редкие фото с детьми
    Монатик показал редкие фото с детьми
    Монатик показал редкие фото с детьми
    Монатик показал редкие фото с детьми
    Монатик показал редкие фото с детьми
    Монатик показал редкие фото с детьми
    Монатик показал редкие фото с детьми
    Монатик показал редкие фото с детьми
    Монатик показал редкие фото с детьми
    Монатик показал редкие фото с детьми

     Читайте также: Танцы на крыле самолета: Монатик выпустил яркий клип

    Джерело: Viva

    Монатик
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