Монатик показал редкие фото с детьми



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Снимки появились на странице певца в Instagram

Украинский певец Монатик, выпустивший накануне новый клип, живет в напряженном творческом графике. Концерты в Украине и за рубежом, работа в студии, подготовка к грандиозному шоу на «Олимпийском», съемки для модных журналов. Казалось бы, в таком сумасшедшем темпе сложно успевать все, тем более уделять время семье. Тем не менее при первой же возможности известный певец не упускает возможности побыть с любимой супругой и детьми.

И, судя по всему, в минувшие выходные папе и малышам удалось провести немного времени вместе. Об этом свидетельствует фото с сыновьями на странице Монатика в Instagram, которыми, к слову, он делится довольно редко.

«Столь долгожданная семейная суббота», - прокомментировал фото певец, сопроводив их хештегом #Мои.

Ранее украинский поп-певец Монатик вместе женой посетили церемонию вручения премии Yuna-2019. Как известно, мультиартист получил награду как «Лучший певец».

В честь такого важного события, супруга Монатика Ирина вышла в свет в белом платье. Снимком, сделанным на церемонии вручения музыкальной премии, певец поделился в Instagram.

«Моя любовь» - написал он.

О личной жизни Moнатик обычно не говорит и редко делится семейными снимками. Известно, что пара воспитывает двоих сыновей 10 августа 2018 года он показал в микроблоге свою жену Ирину по случаю ее дня рождения.

Джерело: Viva