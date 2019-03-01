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    Шоу-биз

    Монатик снялся для обложки кахахского глянца

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    Монатик - Монатик снялся для обложки кахахского глянца
    Монатик

    Мультиартист очень доволен, что попал на страницы популярного fashion-издания

    Украинский певец Дмитрий Монатик появился на обложке мартовского номера издания L'officiel Hommes Kazakhstan. Фотографиями артист поделился в соцсети.

    «Цифра три меня в этом году, по-хорошему, преследует. Скоро третий альбом, третий большой концерт в Киеве, ну, и мне скоро 33», - написал Monatik.

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    Монатик снялся для обложки кахахского глянца
    Монатик снялся для обложки кахахского глянца
    Монатик снялся для обложки кахахского глянца

    «А еще прекрасно то, что совместно с редакцией L'officiel Hommes Kazakhstan была разработана эксклюзивная концепция тройной обложки. Я впервые попал на страницы этого популярного западного fashion-издания и, признаться честно, очень рад и трижды счастлив, что это произошло», - отметил певец.

    Джерело: Табло ID

    мода и красота Украинская музыка Монатик артист
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