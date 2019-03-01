Монатик снялся для обложки кахахского глянца



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Монатик

Мультиартист очень доволен, что попал на страницы популярного fashion-издания

Украинский певец Дмитрий Монатик появился на обложке мартовского номера издания L'officiel Hommes Kazakhstan. Фотографиями артист поделился в соцсети.

«Цифра три меня в этом году, по-хорошему, преследует. Скоро третий альбом, третий большой концерт в Киеве, ну, и мне скоро 33», - написал Monatik.

«А еще прекрасно то, что совместно с редакцией L'officiel Hommes Kazakhstan была разработана эксклюзивная концепция тройной обложки. Я впервые попал на страницы этого популярного западного fashion-издания и, признаться честно, очень рад и трижды счастлив, что это произошло», - отметил певец.

Джерело: Табло ID