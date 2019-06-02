Монатик устроил грандиозное шоу на НСК «Олимпийский» (фото)

Фото: «Информатор», «Обозреватель»

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На стадионе выcтупили звездные коллеги певца

В субботу вечером, 1 июня, на столичном НСК «Олимпийский» состоялся концерт популярного украинского поп-исполнителя Mонатика.

Артист презентовал на главной спортивной арене страны свой третий студийный альбом. В альбоме представлены синглы, ставшие уже хитами, «То, от чего без ума», «Жизнь поет», «Зашивает душу», «Этот день» (feat Нина Матвиенко) и другие, и совершенно новые композиции.

На шоу вместе с певцом выступили также его звездные коллеги: Мишель Андраде, Надя Дорофеева, Alyona Alyona и участница «Голос. Дети 4 » Нино Басилая.

Как пишет «Информатор», концерт был уникален тем, что на стадионе установили самую большую сцену в истории НСК «Олимпийский», ее размеры составляли 78 на 25 метров.

Также по периметру территории были установлены 738 квадратных метров LED-экранов.