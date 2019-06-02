Монатик устроил грандиозное шоу на НСК «Олимпийский» (фото)
На стадионе выcтупили звездные коллеги певца
В субботу вечером, 1 июня, на столичном НСК «Олимпийский» состоялся концерт популярного украинского поп-исполнителя Mонатика.
Артист презентовал на главной спортивной арене страны свой третий студийный альбом. В альбоме представлены синглы, ставшие уже хитами, «То, от чего без ума», «Жизнь поет», «Зашивает душу», «Этот день» (feat Нина Матвиенко) и другие, и совершенно новые композиции.
На шоу вместе с певцом выступили также его звездные коллеги: Мишель Андраде, Надя Дорофеева, Alyona Alyona и участница «Голос. Дети 4 » Нино Басилая.
Как пишет «Информатор», концерт был уникален тем, что на стадионе установили самую большую сцену в истории НСК «Олимпийский», ее размеры составляли 78 на 25 метров.
Также по периметру территории были установлены 738 квадратных метров LED-экранов.