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    Шоу-биз

    Монатик устроил грандиозное шоу на НСК «Олимпийский» (фото)

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    Фото: «Информатор», «Обозреватель»
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    На стадионе выcтупили звездные коллеги певца

    В субботу вечером, 1 июня, на столичном НСК «Олимпийский» состоялся концерт популярного украинского поп-исполнителя Mонатика.

    Артист презентовал на главной спортивной арене страны свой третий студийный альбом. В альбоме представлены синглы, ставшие уже хитами, «То, от чего без ума», «Жизнь поет», «Зашивает душу», «Этот день» (feat Нина Матвиенко) и другие, и совершенно новые композиции.

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    Монатик устроил грандиозное шоу на НСК «Олимпийский» (фото)
    Монатик устроил грандиозное шоу на НСК «Олимпийский» (фото)
    Монатик устроил грандиозное шоу на НСК «Олимпийский» (фото)
    Монатик устроил грандиозное шоу на НСК «Олимпийский» (фото)
    Монатик устроил грандиозное шоу на НСК «Олимпийский» (фото)
    Монатик устроил грандиозное шоу на НСК «Олимпийский» (фото)
    Монатик устроил грандиозное шоу на НСК «Олимпийский» (фото)
    Монатик устроил грандиозное шоу на НСК «Олимпийский» (фото)
    Монатик устроил грандиозное шоу на НСК «Олимпийский» (фото)
    Монатик устроил грандиозное шоу на НСК «Олимпийский» (фото)
    Фото: «﻿Информатор», «Обозреватель»

    На шоу вместе с певцом выступили также его звездные коллеги: Мишель Андраде, Надя Дорофеева, Alyona Alyona и участница «Голос. Дети 4 » Нино Басилая.

    Как пишет «Информатор», концерт был уникален тем, что на стадионе установили самую большую сцену в истории НСК «Олимпийский», ее размеры составляли 78 на 25 метров.

    Также по периметру территории были установлены 738 квадратных метров LED-экранов.

    Голос Дети дети Надя Дорофеева Монатик артист Alyona Alyona новости
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