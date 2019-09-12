Монатик выпустил клип, снятый на Кубе



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Монатик Фото: facebook.com/MONATIK.Official/

В клипе можно увидеть много достопримечательностей Кубы

Популярный украинский мультиартист Монатик выпустил клип на песню «Каждый раз». Съемки проходили на Кубе, режиссером выступила известная украинская постановщица Таню Муиньо, снявшая клип для Кэти Перри.

В клипе можно увидеть легендарный кубинский особняк Josie Alonso House, в котором проходили съемки Рианны для Vanity Fair, сгоревший театр, который является местной достопримечательностью и знаменитую набережную Малекон в Гаване.

Джерело: СЛУХ