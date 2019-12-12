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    Шоу-биз

    На «Интере» состоится премьера итальянского сериала «Отель «Империал»

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    На «Интере» состоится премьера итальянского сериала «Отель «Империал»

    «Отель «Империал» – это место сильных страстей, интриг и загадок», – говорит режиссер картины Лука Рибуоли

    В воскресенье, 15 декабря, в 13:10  телеканал «Интер» покажет премьеру итальянской 12-серийной драмы «Отель «Империал» (оригинальное название – Grand Hotel Imperial). Сериал рассказывает о семейных тайнах, которые веками скрывали коридоры роскошного отеля.  

    События картины разворачиваются в 1905 году. Молодой Пьетро Нери из итальянской сельскохозяйственной провинции приезжает в спа-отель, расположенный в великолепной альпийской долине в Южном Тироле. Это самый роскошный отель в Австро-Венгерской империи: он первым был оснащен электричеством. Пьетро Нери, выдавая себя за официанта,  расследует исчезновение своей сестры Катерины – горничной этого отеля. Вскоре он знакомится с Адель – дочерью владелицы отеля Донны Виттории Алибранди. Властная хозяйка готова пойти на все, чтобы сохранить в тайне секреты, интриги и преступления своей семьи… 

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    На «Интере» состоится премьера итальянского сериала «Отель «Империал»
    На «Интере» состоится премьера итальянского сериала «Отель «Империал»
    На «Интере» состоится премьера итальянского сериала «Отель «Империал»
    На «Интере» состоится премьера итальянского сериала «Отель «Империал»
    На «Интере» состоится премьера итальянского сериала «Отель «Империал»
    На «Интере» состоится премьера итальянского сериала «Отель «Империал»
    На «Интере» состоится премьера итальянского сериала «Отель «Империал»

    «Отель «Империал» – это место сильных страстей, интриг и загадок, – говорит режиссер картины Лука Рибуоли. – Моей задачей было соединить в сериале современную мелодраму и нуар. Необходимо было рассказать историю любви и показать силы, мешающие ей. Также хотелось отобразить в кадре красоту роскошного отеля, окруженного изумительными вершинами восточных Альп. На фоне удивительных ландшафтов более контрастно проступает темная сторона главных героев: их съедают жадность, ненависть и подлость…» 

    Сериал снимали в Италии, в живописном Южном Тироле. В главных ролях – Эйсебио Франческини, Валентина Бель, Андреа Боска, Марион Миттерхаммер, Флавио Фурно.  

    Сможет ли главный герой узнать тайну исчезновения своей сестры и раскрыть темные секреты роскошного отеля? Смотрите в сериале «Отель «Империал» – в воскресенье, 15 декабря, в 13:10 на «Интере». 

    «Отель «Империал»
    Жанр: драма
    Количество серий: 12
    Страна: Италия
    Режиссер: Лука Рибуоли
    В ролях: Эйсебио Франческини, Валентина Бель, Андреа Боска, Марион Миттерхаммер, Флавио Фурно. 
    Сериал
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