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    Надя Дорофеева закрыла свой бизнес

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    Надя Дорофеева закрыла свой бизнес
    фото из открытых источников

    Дорофеева рассказала, что шоурум закрыли через пандемию

    Известная украинская артистка Надя Дорофеева и бизнеcвумен Валерия Бородина закрыли свой шоурум «SO DODO». Об этом стало известно из видеообращения, которое Надя разметила на своей странице в Instagram. По словам девушек, причиной этому стала Covid-19.

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    Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

    «Год назад ситуация с пандемией подтолкнула нас к трем месяцам размышлений на тему того, куда развивать наш бизнес с учетом того, что продолжаться в прежнем формате он технически не мог. И многие идеи были классными, но это не о SO DODO. В истории небольшого магазина с особыми вещами SO DODO мы ставим точку», – говорят девушки.

    Напомним, что недавно, Надя Дорофеева должна была выступать с концертом в Египте, но за несколько минут до выступления его отменили. Причиной этому стало плохое самочувствие певицы и как стало известно вскоре, девушка отравилась.

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    Теги: Надя Дорофеева бизнес Instagram
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    Надя Дорофеева закрыла свой бизнес