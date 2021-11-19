Надя Дорофеева закрыла свой бизнес

Дорофеева рассказала, что шоурум закрыли через пандемию

Известная украинская артистка Надя Дорофеева и бизнеcвумен Валерия Бородина закрыли свой шоурум «SO DODO». Об этом стало известно из видеообращения, которое Надя разметила на своей странице в Instagram. По словам девушек, причиной этому стала Covid-19.

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«Год назад ситуация с пандемией подтолкнула нас к трем месяцам размышлений на тему того, куда развивать наш бизнес с учетом того, что продолжаться в прежнем формате он технически не мог. И многие идеи были классными, но это не о SO DODO. В истории небольшого магазина с особыми вещами SO DODO мы ставим точку», – говорят девушки.

Напомним, что недавно, Надя Дорофеева должна была выступать с концертом в Египте, но за несколько минут до выступления его отменили. Причиной этому стало плохое самочувствие певицы и как стало известно вскоре, девушка отравилась.