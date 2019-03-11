Наоми Кэмпбелл поразила ярким луком на вечеринке в Гонконге



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Наоми Кэмпбелл

На фоне слухов о своем романе супермодель появилась с Лиамом Пейном

Для субботней вечеринки в честь Formula E в Гонконге британская супермодель Наоми Кэмпбелл сделала ставку на гламурный образ в духе девяностых - золотое платье в пол, подчеркивающее тело без изъянов, босоножки на шпильке и длинные прямые пряди. (К слову, модель и правда, тщательно следит за своей формой, в том числе, с помощью Apple Watch, которые эффектно сочетает с бриллиантами).

Слухи о том, что новым бойфрендом звезды рекламных кампаний стал фронтмен One Direction Лиам Пейн, появились еще в январе. Буквально, на днях Наоми нарушила молчание и довольно язвительно отозвалась об этой ситуации: «Я не комментирую свою личную жизнь. Это просто сумасшествие, обсуждать сегодня - одного, завтра - другого. Кто там следующий? Мне самой интересно». Каким бы ни было отношение Наоми к любовным романам, на гонконгской вечеринке она появилась именно с Пейном.



