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    Шоу-биз

    Наоми Кэмпбелл прокомментировала слухи о романе с Лиамом Пейном

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    Лиам Пейн и Наоми Кэмпбелл&nbsp; - Наоми Кэмпбелл прокомментировала слухи о романе с Лиамом Пейном
    Лиам Пейн и Наоми Кэмпбелл 

    Я просто живу своей жизнью, и все, - заявила легендарная топ-модель

    В январе в сети пошли слухи, что 48-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл встречается с Лиамом Пейном. Говорили, они вместе уже пару месяцев, но скрывают свои отношения. А потом инсайдеры подлили масла в огонь и рассказали порталу The Sun, что Лиам «влюбился в нее и ведет себя так, словно не может поверить в свою удачу».

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    Наоми Кэмпбелл прокомментировала слухи о романе с Лиамом Пейном
    Наоми Кэмпбелл прокомментировала слухи о романе с Лиамом Пейном
    Наоми Кэмпбелл прокомментировала слухи о романе с Лиамом Пейном
    Наоми Кэмпбелл прокомментировала слухи о романе с Лиамом Пейном
    Наоми Кэмпбелл прокомментировала слухи о романе с Лиамом Пейном
    Наоми Кэмпбелл прокомментировала слухи о романе с Лиамом Пейном
    Наоми Кэмпбелл прокомментировала слухи о романе с Лиамом Пейном
    Наоми Кэмпбелл прокомментировала слухи о романе с Лиамом Пейном
    Наоми Кэмпбелл прокомментировала слухи о романе с Лиамом Пейном
    Наоми Кэмпбелл прокомментировала слухи о романе с Лиамом Пейном
    Наоми Кэмпбелл прокомментировала слухи о романе с Лиамом Пейном
    Наоми Кэмпбелл прокомментировала слухи о романе с Лиамом Пейном
    Наоми Кэмпбелл прокомментировала слухи о романе с Лиамом Пейном
    Наоми Кэмпбелл прокомментировала слухи о романе с Лиамом Пейном
    Наоми Кэмпбелл прокомментировала слухи о романе с Лиамом Пейном
    Наоми Кэмпбелл прокомментировала слухи о романе с Лиамом Пейном
    Наоми Кэмпбелл прокомментировала слухи о романе с Лиамом Пейном
    Наоми Кэмпбелл прокомментировала слухи о романе с Лиамом Пейном
    Наоми Кэмпбелл прокомментировала слухи о романе с Лиамом Пейном
    Наоми Кэмпбелл прокомментировала слухи о романе с Лиамом Пейном
    Наоми Кэмпбелл прокомментировала слухи о романе с Лиамом Пейном

    Правда, официально ни модель, ни певец эту информацию не подтверждали. А на днях Наоми пришла на шоу Джонатана Росса и наконец-то прокомментировала слухи! «Я никогда не комментирую свою личную жизнь. Это же просто безумие, обсуждать сегодня одного, завтра - другого. Кто там следующий? Мне самой уже интересно. Все эти истории невероятные и очень смешные. Я просто живу своей жизнью, и все», - заявила она. Считаем за опровержение?

     

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