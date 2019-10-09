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    Шоу-биз

    Наоми Кэмпбелл рассказала о наркозависимости и беспорядочных половых связях

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    <p>Наоми Кэмпбелл</p> <p>instagram.com/naomi/</p> - Наоми Кэмпбелл рассказала о наркозависимости и беспорядочных половых связях

    Наоми Кэмпбелл

    instagram.com/naomi/

    «Моя жизнь никогда не была безупречной» - призналась звезда

    Недавно 49-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл снялась в фотосессии для октябрьского номера WSJ, вспомнила в интервью свои самые бурные годы и рассказала о том, чем живет сейчас.

    «Я выжившая. Моя жизнь никогда не была безупречной, и я не претендую на это. Я в числе первых открыто призналась в своей наркозависимости. Благодарю Бога за то, что мне удалось стать выздоравливающим наркоманом и выздоравливающим алкоголиком», – сказала модель в интервью.

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    Наоми Кэмпбелл рассказала о наркозависимости и беспорядочных половых связях
    Наоми Кэмпбелл рассказала о наркозависимости и беспорядочных половых связях
    Наоми Кэмпбелл рассказала о наркозависимости и беспорядочных половых связях
    Наоми Кэмпбелл рассказала о наркозависимости и беспорядочных половых связях
    Наоми Кэмпбелл рассказала о наркозависимости и беспорядочных половых связях
    Наоми Кэмпбелл рассказала о наркозависимости и беспорядочных половых связях
    Наоми Кэмпбелл рассказала о наркозависимости и беспорядочных половых связях
    Наоми Кэмпбелл рассказала о наркозависимости и беспорядочных половых связях
    Наоми Кэмпбелл рассказала о наркозависимости и беспорядочных половых связях
    Наоми Кэмпбелл рассказала о наркозависимости и беспорядочных половых связях
    Наоми Кэмпбелл рассказала о наркозависимости и беспорядочных половых связях
    Наоми Кэмпбелл рассказала о наркозависимости и беспорядочных половых связях
    Наоми Кэмпбелл рассказала о наркозависимости и беспорядочных половых связях
    Наоми Кэмпбелл рассказала о наркозависимости и беспорядочных половых связях
    Наоми Кэмпбелл рассказала о наркозависимости и беспорядочных половых связях
    Наоми Кэмпбелл рассказала о наркозависимости и беспорядочных половых связях
    Наоми Кэмпбелл рассказала о наркозависимости и беспорядочных половых связях
    Наоми Кэмпбелл рассказала о наркозависимости и беспорядочных половых связях

    У Наоми было несколько громких романов, но ни с одним из своих мужчин она так и не построила прочные семейные отношения. Журналисты не перестают спрашивать ее о детях, а она не устает отвечать, что сохраняет надежду стать мамой. Сейчас Кэмпбелл особенно активно покровительствует молодому поколению темнокожих моделей, помогая им бороться с дискриминацией в модной индустрии. По собственному признанию Наоми, 19-летняя модель Адут Акеч называет ее мамой.

    «Быть одной не значит быть одинокой. У меня нет времени ни на скуку, ни на одиночество… В отношениях для меня важна конфиденциальность. Всегда переживаю, что работа будет мешать. В этом смысле у меня свои методы, Роберт Де Ниро научил», – вспомнила Наоми актера, с которым у нее был роман.

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