Наоми Кэмпбелл в «голом» платье похвасталась идеальным телом



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Наоми Кэмпбелл instagram.com/naomi/

Звезда произвела фурор

В рамках Лондонской Недели моды 49-летняя Наоми Кэмпбелл приняла участие в традиционном благотворительном показе Fashion For Relief. Наоми появилась перед гостями в эффектном «голом» платье со вставками из черных сияющих пайеток в районе груди и зоны бикини.

Звезда мировых подиумов смотрелась в таком образе очень органично и привлекательно. Наоми в очередной раз доказала, что в ее случае возраст – только отметка в паспорте.

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