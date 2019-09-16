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    Шоу-биз

    Наоми Кэмпбелл в «голом» платье похвасталась идеальным телом

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    <p>Наоми Кэмпбелл</p> <p>instagram.com/naomi/</p> - Наоми Кэмпбелл в «голом» платье похвасталась идеальным телом

    Наоми Кэмпбелл

    instagram.com/naomi/

    Звезда произвела фурор

    В рамках Лондонской Недели моды 49-летняя Наоми Кэмпбелл приняла участие в традиционном благотворительном показе Fashion For Relief. Наоми появилась перед гостями в эффектном «голом» платье со вставками из черных сияющих пайеток в районе груди и зоны бикини.

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    Наоми Кэмпбелл в «голом» платье похвасталась идеальным телом
    Наоми Кэмпбелл в «голом» платье похвасталась идеальным телом
    Наоми Кэмпбелл в «голом» платье похвасталась идеальным телом
    Наоми Кэмпбелл в «голом» платье похвасталась идеальным телом
    Наоми Кэмпбелл в «голом» платье похвасталась идеальным телом
    Наоми Кэмпбелл в «голом» платье похвасталась идеальным телом
    Наоми Кэмпбелл в «голом» платье похвасталась идеальным телом
    Наоми Кэмпбелл в «голом» платье похвасталась идеальным телом
    Наоми Кэмпбелл в «голом» платье похвасталась идеальным телом
    Наоми Кэмпбелл в «голом» платье похвасталась идеальным телом
    Наоми Кэмпбелл в «голом» платье похвасталась идеальным телом
    instagram.com/naomi/

    Звезда мировых подиумов смотрелась в таком образе очень органично и привлекательно. Наоми в очередной раз доказала, что в ее случае возраст – только отметка в паспорте.

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