Наоми Кэмпбелл в «голом» платье похвасталась идеальным телом
Наоми Кэмпбелл
instagram.com/naomi/
Звезда произвела фурор
В рамках Лондонской Недели моды 49-летняя Наоми Кэмпбелл приняла участие в традиционном благотворительном показе Fashion For Relief. Наоми появилась перед гостями в эффектном «голом» платье со вставками из черных сияющих пайеток в районе груди и зоны бикини.
instagram.com/naomi/
Звезда мировых подиумов смотрелась в таком образе очень органично и привлекательно. Наоми в очередной раз доказала, что в ее случае возраст – только отметка в паспорте.