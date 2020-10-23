Наоми Кэмпбелл в «космическом» платье выставила напоказ свои прелести (фото)



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50-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл приняла участие в чувственной фотосессии instagram.com/naomi/

Модель примерила роскошное платье

50-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл сохраняет формы, даже несмотря на возраст. Муза многих дизайнеров тщательно следит за питанием и регулярно занимается спортом, не позволяя себе никаких поблажек. Благодаря такой силе воли формы манекенщицы совсем не изменились за долгие годы.

Наоми спустя 27 лет снова появилась на обложке американского журнала Vogue. «Черная пантера» предстала в роскошном платье с металлическим отливом. Наряд авторства Valentino плотно облегал формы модели, подчеркивая ее стройную талию, красивые бедра и мускулистые ноги. На голове у Кэмпбелл красовался сверкающий капюшон. Наоми приняла расслабленную позу, выставив напоказ свои прелести.

instagram.com/naomi/

«Молюсь за луч надежды. Ода мечтам и мечтателям», — философски прокомментировала звезда. Наоми стала героиней нового номера издания. Она предстала на обложке в роскошном белоснежном платье Dior с эффектной баской.

К примеру, миллиардеру Дэвиду Рокфеллеру, который умер в возрасте 102 лет, 7 раз делали пересадку сердца, чтобы продлить жизнь. Последнее сердце он получил в конце 2016 года, спустя всего неделю после предыдущей пересадки. Кроме того, миллиардеру дважды пересаживали почки: в 1998-м и 2004 годах.