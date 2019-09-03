Наоми Кэмпбелл в леопардовом бикини сексуально позировала в воде



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Наоми Кэмпбелл

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Британская супермодель порадовала полокнников откровенным снимком

49-летняя Наоми Кэмпбелл афроямайского и китайско-ямайского происхождения позировала под кристально-чистой водой на фоне белого песчаного пляжа. На нее были надеты сексуальное бикини в шоколадно-бежевых оттенках и солнцезащитные очки с черными стеклами. Леопардовый принт гармонично вписался в образ Черной пантеры, а африканские косички на голове добавили look'у «жаркий» колорит.

«Летняя благодарность», – написала Кэмпбелл в Instagram.

Поклонники восхитились ярким снимком и начали предполагать, где же отдыхает их любимая модель. Большинство сошлось во мнении, что Наоми пребывает на Багамских островах.

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