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    Шоу-биз

    Наоми Кэмпбелл в леопардовом бикини сексуально позировала в воде

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    Наоми Кэмпбелл<br />instagram.com/themegaagency/ - Наоми Кэмпбелл в леопардовом бикини сексуально позировала в воде
    Наоми Кэмпбелл
    instagram.com/themegaagency/

    Британская супермодель порадовала полокнников откровенным снимком

    49-летняя Наоми Кэмпбелл афроямайского и китайско-ямайского происхождения позировала под кристально-чистой водой на фоне белого песчаного пляжа. На нее были надеты сексуальное бикини в шоколадно-бежевых оттенках и солнцезащитные очки с черными стеклами. Леопардовый принт гармонично вписался в образ Черной пантеры, а африканские косички на голове добавили look'у «жаркий» колорит.

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    Наоми Кэмпбелл в леопардовом бикини сексуально позировала в воде
    Наоми Кэмпбелл в леопардовом бикини сексуально позировала в воде
    Наоми Кэмпбелл в леопардовом бикини сексуально позировала в воде
    Наоми Кэмпбелл в леопардовом бикини сексуально позировала в воде
    Наоми Кэмпбелл в леопардовом бикини сексуально позировала в воде
    Наоми Кэмпбелл в леопардовом бикини сексуально позировала в воде
    Наоми Кэмпбелл в леопардовом бикини сексуально позировала в воде
    Наоми Кэмпбелл в леопардовом бикини сексуально позировала в воде
    Наоми Кэмпбелл в леопардовом бикини сексуально позировала в воде
    Наоми Кэмпбелл в леопардовом бикини сексуально позировала в воде
    Наоми Кэмпбелл в леопардовом бикини сексуально позировала в воде
    Наоми Кэмпбелл в леопардовом бикини сексуально позировала в воде
    Наоми Кэмпбелл в леопардовом бикини сексуально позировала в воде
    Наоми Кэмпбелл в леопардовом бикини сексуально позировала в воде
    Наоми Кэмпбелл в леопардовом бикини сексуально позировала в воде
    Наоми Кэмпбелл в леопардовом бикини сексуально позировала в воде
    Наоми Кэмпбелл в леопардовом бикини сексуально позировала в воде
    Наоми Кэмпбелл в леопардовом бикини сексуально позировала в воде

    «Летняя благодарность», – написала Кэмпбелл в Instagram.

    Поклонники восхитились ярким снимком и начали предполагать, где же отдыхает их любимая модель. Большинство сошлось во мнении, что Наоми пребывает на Багамских островах.

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    знаменитости модель
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